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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> <div></div> - Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Актриса вышла на красную дорожку в смелом наряде, подчеркнувшем достоинства ее фигуры

    55-летняя Моника Беллуччи посетила кинематографический вечер в Риме. Для нового выхода звезда предпочла изысканную классику, которую сумела «разбавить» на свой вкус. Моника появилась в черном брючном костюме, под который надела темный прозрачный топ-корсет с внушительным декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру похудевшей Беллуччи. Стильный образ завершили туфли на высокой платформе.

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    на весь екран згорнути
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе
    Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе

    Моника также похвасталась новой прической - модным каре. Бывшая супруга Венсана Касселя не стала отвлекать внимание гостей праздника массивными украшениями, но примерила серебряные серьги и кольцо.

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