Моника Беллуччи с новой прической засветила пышную грудь в прозрачном топе



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

Актриса вышла на красную дорожку в смелом наряде, подчеркнувшем достоинства ее фигуры

55-летняя Моника Беллуччи посетила кинематографический вечер в Риме. Для нового выхода звезда предпочла изысканную классику, которую сумела «разбавить» на свой вкус. Моника появилась в черном брючном костюме, под который надела темный прозрачный топ-корсет с внушительным декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру похудевшей Беллуччи. Стильный образ завершили туфли на высокой платформе.

Моника также похвасталась новой прической - модным каре. Бывшая супруга Венсана Касселя не стала отвлекать внимание гостей праздника массивными украшениями, но примерила серебряные серьги и кольцо.