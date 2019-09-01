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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет

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    <p><span>Венсан Кассель</span><span class="oa_comma_b">,</span><span class="oa_comma_e">&nbsp;</span><span>Гаспар Ноэ и&nbsp;Моника Беллуччи</span></p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> <p><span><br /></span></p> - Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет

    Венсан Кассель, Гаспар Ноэ и Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/


    Состоялось первое публичное появление актеров после их расставания произошло в рамках Венецианского фестиваля

    54-летняя Моника Беллуччи и 52-летний Венсан Кассель появились вместе на фотоколле картины «Необратимость». Исполнителей главных ролей сопровождал режиссер ленты, 55-летний Гаспар Ноэ.

    Моника отдала предпочтение total black look.  Венсан Кассель сыграл на контрасте и облачился во все светлое.

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    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Напомним, Моника и Венсан познакомились в 1996 году на съемках фильма «Квартира». Вскоре актеры стали жить вместе, а поженились через три года. На протяжении 17 лет они считались самой красивой парой европейского кинематографа. В 2013 году Беллуччи и Кассель расстались. Они воспитывают двоих дочерей, 14-летнюю Деву и 9-летнюю Леони.

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