Моника Беллуччи впервые после развода с Венсаном Касселем вышла с ним в свет



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Венсан Кассель, Гаспар Ноэ и Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/



Состоялось первое публичное появление актеров после их расставания произошло в рамках Венецианского фестиваля

54-летняя Моника Беллуччи и 52-летний Венсан Кассель появились вместе на фотоколле картины «Необратимость». Исполнителей главных ролей сопровождал режиссер ленты, 55-летний Гаспар Ноэ.

Моника отдала предпочтение total black look. Венсан Кассель сыграл на контрасте и облачился во все светлое.

Напомним, Моника и Венсан познакомились в 1996 году на съемках фильма «Квартира». Вскоре актеры стали жить вместе, а поженились через три года. На протяжении 17 лет они считались самой красивой парой европейского кинематографа. В 2013 году Беллуччи и Кассель расстались. Они воспитывают двоих дочерей, 14-летнюю Деву и 9-летнюю Леони.