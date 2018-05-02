«Мстители: Война бесконечности» установил абсолютный рекорд по сборам

Фильм превзошел предыдущий рекорд почти на $100 млн

Масштабный блокбастер «Мстители: Война бесконечности» собрал за первый же уикенд в мировом прокате $630 млн. Из этой суммы $230 млн обеспечил американский рынок, пишет «Главком». Ранее рекордную кассу за первый уикенд установила восьмая часть «Форсажа», которая в свои премьерные выходные собрала $542 млн. За

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«Мстители: Война бесконечности»

Фильм превзошел предыдущий рекорд почти на $100 млн

Масштабный блокбастер «Мстители: Война бесконечности» собрал за первый же уикенд в мировом прокате $630 млн. Из этой суммы $230 млн обеспечил американский рынок, пишет «Главком».

Ранее рекордную кассу за первый уикенд установила восьмая часть «Форсажа», которая в свои премьерные выходные собрала $542 млн.

За всю историю лишь трем фильмам ранее удавалось собрать за премьерный уикенд больше полумиллиарда долларов. Кроме «Форсажа 8» такие суммы собирали «Мир Юрского периода» ($525 млн) и «Звездные войны: Пробуждение силы» ($529 млн).

Сюжет новой части «Мстителей» разворачивается спустя два года после того, как Мстители распались во время событий «Противостояния». Деспотичный титан Танос прибывает на Землю, чтобы собрать камни бесконечности для перчатки, которая позволит ему менять реальность по своему желанию. Мстители должны объединить усилия со Стражами Галактики, чтобы остановить безумного титана, прежде чем его натиск разрушения положит конец половине вселенной.