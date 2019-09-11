Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)



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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Рэпер захотел повторить библейское чудо

Канье Уэст по-прежнему с упоением выступает на воскресных службах и в минувшие выходные приехал с госпел-шоу в родной Чикаго. Чтобы пробраться к сцене через многотысячную толпу зрителей, любому артисту пригодилась бы парочка охранников, но не Канье.

Рэпер остановил помощников, сказав, что Чикаго – это его город, и захотел повторить библейское чудо: Уэст прошел через ряды фанатов, как пророк Моисей по дну Красного моря. По крайней мере, так свой перформанс обозначил сам Канье, который никогда не стеснялся громких сравнений.