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    Шоу-биз

    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Рэпер захотел повторить библейское чудо

    Канье Уэст по-прежнему с упоением выступает на воскресных службах и в минувшие выходные приехал с госпел-шоу в родной Чикаго. Чтобы пробраться к сцене через многотысячную толпу зрителей, любому артисту пригодилась бы парочка охранников, но не Канье.

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    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)
    Муж Ким Кардашьян назвал себя пророком Моисеем (видео)

    Рэпер остановил помощников, сказав, что Чикаго – это его город, и захотел повторить библейское чудо: Уэст прошел через ряды фанатов, как пророк Моисей по дну Красного моря. По крайней мере, так свой перформанс обозначил сам Канье, который никогда не стеснялся громких сравнений.

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    Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

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    Кардашьян Канье Уэст
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