Муж Лолиты Милявской тайно содержал любовницу на деньги певицы: фото разлучницы



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Завоевывая сердце новой возлюбленной, Дмитрий одаривал ее дорогими презентами

55-летняя запрещенная в Украине певица Лолита Милявская недавно рассталась с 44-летним Дмитрием Ивановым. Выяснилось, что у мужчины давно есть новая любимая женщина, которую он баловал за счет супруги.

40-летняя Ольга Кулиева, как и Дмитрий, родом из Беларуси, но живет и работает в Москве. По специальности Ольга косметолог – в столице у нее есть свой салон. Она неплохо зарабатывает. По словам знакомых Кулиевой, Иванов сейчас живет у нее из-за невозможности снимать жилье на собственный скромный доход.

Еще несколько месяцев назад ситуация была ровно противоположной. Завоевывая сердце новой возлюбленной, Дмитрий одаривал ее дорогими презентами и старался удивлять красивыми ухаживаниями. Все это он оплачивал деньгами, заработанными Милявской. Иванов также часто отлучался из дома под предлогом выездных соревнований.

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