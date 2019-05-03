Муж Милы Кунис Эштон Катчер даст показания в деле о зверском убийстве его бывшей девушки



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До ареста настоящего убийцы актеру пришлось вплотную работать со следствием

Эштон Катчер готовится дать показания в судебном процессе против убийцы его бывшей девушки Эшли Эллерин. Дело тянется больше десяти лет и сейчас близится к развязке, а Эштон является одним из ключевых свидетелей.

Страшная история произошла в феврале 2001 года: Эшли убил 32-летний Майкл Гаргило – ремонтный рабочий, живший по соседству и оказавшийся маньяком. Через несколько лет он убил еще одну молодую девушку, а в 2008 году едва не расправился с третьей жертвой, которой чудом удалось выжить и навести полицию на его след.

Эшли Эллерин

До ареста настоящего убийцы Эштону пришлось вплотную работать со следствием, потому что он автоматически попал в круг подозреваемых. В тот злополучный февральский вечер актер планировал пойти на вечеринку после премии Grammy вместе с Эшли. Девушка не явилась в назначенное время и не отвечала на звонки, и Катчер поехал к ней домой. На стук в дверь никто не ответил, и, по словам Эштона, через окно он увидел красную лужу, которую принял за разлитое вино.

Позже оказалось, что это была кровь 22-летней Эшли: маньяк перерезал ей горло и нанес 47 ударов ножом. Это открытие предстояло сделать на следующий день соседке девушки, потому что Катчер так и не зашел внутрь и поехал домой, несмотря на то, что видел припаркованную возле дома машину Эллерин.