Клієнт сайту «Миротворець» розповів про мрію стати президентом України



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Гоша Куценко

«Претендент» на українське президенство у 2018 році потрапив на сайт «Миротворець»

Російський актор Гоша Куценко заявив, що одного разу мріяв стати президентом України.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті «Вечірня Москва».

За його словами, ця ідея обговорювалася «досить серйозно», однак після хвороби матері Куценко відмовився від президентських амбіцій. Також артист заявив про бажання зіграти в кіно роль українського лідера, припустивши, що це найскладніша роль в світі.

«Я ось багато думав над тим, як би поводився, якби був президентом країни», – сказав Куценко.

Гоша Куценко (справжнє ім’я – Юрій Куценко) народився в Запоріжжі і до 1988 року жив в Україні. Потім переїхав до Москви, вступивши до Школу-студію МХАТ. У 2013 році отримав звання Заслуженого артиста Російської Федерації.

У 2018 році Куценко потрапив в базу даних сайту «Миротворець», що спеціалізується на складанні реєстру ворогів України.

Артиста звинуватили в організації порушення державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим групи іноземних громадян.

Крім цього, йому закидають участь в пропагандистських заходах Росії і участь в спробах легалізації анексії Криму.

Нагадаємо, 11 грудня, сайт «Миротворець», який збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою самого центру, «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України», повністю відновив роботу. Всі вузли та механізми системи сайту вже працюють в штатному режимі.

Як повідомлялося, український співак Олег Винник, який знявся у проекті #ВсемМир з російськими зірками, що підтримали політику Кремля щодо України і анексію Криму, потрапив до бази центру «Миротворець».