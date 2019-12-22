Клієнт сайту «Миротворець» розповів про мрію стати президентом України
«Претендент» на українське президенство у 2018 році потрапив на сайт «Миротворець»
Російський актор Гоша Куценко заявив, що одного разу мріяв стати президентом України.
Про це він розповів в інтерв’ю газеті «Вечірня Москва».
За його словами, ця ідея обговорювалася «досить серйозно», однак після хвороби матері Куценко відмовився від президентських амбіцій. Також артист заявив про бажання зіграти в кіно роль українського лідера, припустивши, що це найскладніша роль в світі.
«Я ось багато думав над тим, як би поводився, якби був президентом країни», – сказав Куценко.
Нагадаємо, 11 грудня, сайт «Миротворець», який збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою самого центру, «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України», повністю відновив роботу. Всі вузли та механізми системи сайту вже працюють в штатному режимі.
Як повідомлялося, український співак Олег Винник, який знявся у проекті #ВсемМир з російськими зірками, що підтримали політику Кремля щодо України і анексію Криму, потрапив до бази центру «Миротворець».