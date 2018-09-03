На кастинг «Топ-модели по-украински» пришла экс-участница шоу «Пацанки»



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Дина Абу Зейтер

Дина Абу Зейтер из проекта «Від пацанки до панянки» попыталась покорить экспертов модельного реалити

Год назад на кастинг «Топ-модели по-украински» пришла героиня сериалити «Киев днем и ночью» Тася. А на этот раз удачу решила испытать участница другого проекта Нового канала – Дина Абу Зейтер из реалити «Від пацанки до панянки».

«После выхода «пацанок» в эфир на меня просто посыпались предложения от разных фотографов, – рассказала Дина. – Последняя съемка была буквально вчера. Я понимаю, что подиумной моделью мне с ростом 164 см не стать. Зато я могу быть успешной фотомоделью. На кастинг «Топ-модели по-украински» пришла хоть с небольшим, но опытом. И очень надеюсь, что он мне поможет пройти в 15-ку».

Стоит отметить, что Дина смотрела все сезоны модельных реалити Нового канала и у нее даже есть свои фавориты: Маша Гребенюк, Даша Майстренко и Вика Рогальчук.

«Я уже знаю, как жить в доме с кучей других участников, – говорит Дина. – Думаю, в модельном это будет проще, чем в нашем. Во всяком случае, тут не придется «отвечать за базар» и рисковать получить в лицо. Дедовщину обещаю не устраивать – я же адекватный человек. А к парням в доме отношусь спокойно – у меня три младших брата. Я знаю, как это – жить под одной крышей с мальчишками»

Дина смогла покорить экспертов проекта во главе с Аллой Костромичевой. Она прошла телекастинг и попала в 30-ку претендентов на участие в «Топ-модели по-украински», а сможет ли Дина пройти дальше, поклонники в ближайшее время.