Участник кастинга на шоу «Топ-модель по-украински» нашел работу на проекте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два года подряд киевлянин Женя Лозенко ходил на кастинги «Топ-модели по-украински»

. И проект Нового канала таки изменил жизнь парня. Правда, не совсем так, как он думал.

Улыбка во все 32, рация на поясе, наушник в ухе. С начала съемок второго сезона «Топ-модели по-украински» прошло всего два дня, а администратор Женя Лозенко уже чувствует себя на площадке, как рыба в воде. Хотя еще пару месяцев назад парень и подумать не мог о таком повороте своей карьеры.

«Я обожаю «Топ-модель по-украински», – признается Женя в коротком перерыве. – Два года подряд хожу на кастинги. В прошлом году на предкастинге меня сразу отсеяли, а в этом я прошел на следующий этап – интервью. А все потому, что не выделывался и честно про себя все рассказал – что мне 24 года, что сирота, что в жизни всего добиваюсь сам. И проекта тоже добьюсь. А еще рассказал, что работаю воспитателем в общежитии училища. И смотрю – на моей анкете что-то пометили и отложили ее в сторону. Ну, думаю, это успех: я точно попал в 200-ку!»

А в это время в голове у руководителя проекта Алены Звирык, которая и проводила интервью с Женей, возникла идея.

«Женя рассказывает, как работает «директором общежития», как следит, чтобы никто не пил, не дрался, и все вовремя ложились спать, а я понимаю, что именно его нам в команде и не хватает, – улыбается Алена Звирык. – Я разузнала у Жени про его работу и зарплату. А потом спросила, согласился ли бы он стать частью нашей команды. Он согласился. Не все, кто приходят к нам на кастинги, могут стать моделями. Но если у тебя нет модельных перспектив, это не значит, что у тебя вообще нет перспектив. Дверь в мир моды может открыться с самой неожиданной стороны».

Теперь Женя Лозенко – администратор по участникам проекта «Топ-модель по-украински». Он будет жить с ними в модельном доме, следить за их распорядком и вообще порядком, ездить на испытания.

«Честно говоря, я о таком и мечтать не мог, – говорит Женя. – Весной обычно ухожу с работы в общежитии и отправляюсь на стройку. А этой весной я работал на любимом проекте! И вижу, как его снимают. И дойду до самого финала, не боясь вылетов на каждой неделе».

Напомним, что сегодня вечером состоится премьера нового сезона модельного реалити.

Как ранее сообщал Scotch, поклонники шоу «Топ-модель по-украински» уже успели познакомится с новыми участниками в реале. Парни из модельного проекта приняли участие в финале International Young Designers Contest и успели запасть в душу украинским девушкам.