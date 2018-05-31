На проект «Я соромлюсь свого тіла» впервые пришла мусульманка: На родине меня за это могут убить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все знают, что женщина в мусульманской стране не имеет право голоса

Сегодня вечером состоится финальный выпуск проекта нашумевшего реалити «Я соромлюсь свого тіла», в котором зрители увидят, как изменились участники проекта разных сезонов: Татьяна Лапченко, Ваня Павлюк, Александр Шаповал, Ярослава Осипенко и другие.

А также на прием впервые придет девушка в парандже. Участница вынуждена скрывать свое лицо, но проблема с которой она пришла на проект повергнет даже эксперта проекта Людмилу Шупенюк в ужас.

Замира приехала из Восточной страны, название которой она не может раскрыть.

«Если мои родственники узнают, что я пошла на проект, могут убить. Никто не поможет, - поделилась девушка. – Я приехала на проект, потому что у меня не было другого выбора. Врачи сказали, если не сделать операцию, то потом мне не смогут сохранить жизнь».

Денег у мужа на операцию не было, поэтому он поступился мусульманскими принципами и отправил жену в Киев спасать жизнь. Оказалось, что 10 лет назад ей сделали уколы вазелином в грудь, чтобы увеличить ее. Поскольку после рождения и кормления детей грудь стала меньше, и это не устраивало мужа.

«Если у моего мужа было желание увеличить мне грудь, я не могла отказываться. У него, кроме меня еще две жены: старшая и младшая. Я средняя жена. С мужем я не спорю. Если спорить с мужем, то он разводится, а дети остаются с ним. А у нас четверо детей», - поделилась Замира.

Грудь деформировалась, стала плотной, абсолютно бездвижной, как будто восковая.

Шокирующую историю мусульманки, которую могут убить на родине из-за того, что она пришла на проект поклонники реалити увидят уже сегодня.