На руке Кайли Дженнер заметили кольцо с огромным бриллиантом



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Кайли Дженнер

Музыкант Трэвис Скотт опубликовал снимок возлюбленной с ювелирным украшением на безымянном пальце

Поклонники надеялись, что Трэвис Скотт сделает предложение Кайли Дженнер во время своего выступления на Супербоул. Многие даже не столько хотели увидеть финальный матч, сколько узнать о помолвке своих кумиров, однако этого не случилось. Тем не менее повод для пересудов влюбленные все-таки дали.

Музыкант у себя на страничке в соцсети разместил фото Кайли. На нем она запечатлена в шубе, черной водолазке и кожаных брюках такого же цвета. Однако внимание фанатов привлекла рука девушки — на ее безымянном пальце красовалось кольцо с огромным бриллиантом.

Теперь поклонникам остается только гадать, сделал ли Трэвис Дженнер предложение после своего выступления на спортивном мероприятии, помолвлены ли влюбленные или даже успели тайно обвенчаться. Вопрос пока остается открытым, но стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Кайли дразнит фанатов бриллиантовыми кольцами.