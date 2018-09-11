Оксана Марченко чуть не лишилась волос на шоу «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин

Неприятность случилась во время исполнения страстной румбы

Украинская телеведущая, супруга Виктора Медведчука и кума президента РФ рассказала о неприятном инциденте, который произошел во время третьего эфира шоу «Танцы со звездами».

По словам Оксаны Марчеко, во время танца исполнения страстной румбы, она зацепилась волосами за пуговку на рубашке партнера Дмитрия Чаплина.





«Знаете, мы ведь, правда повторяем одни и те же движения бесконечное количество раз. Разучиваем до состояния, когда ты уже не думаешь, а просто двигаешься. Когда уже не страшно забыть движения, потому что, кажется, кроме этих движений ты уже ничего и не помнишь. И все это для того, чтобы...во время прямого эфира зацепиться волосами за пуговку на рубашке партнера! Танец как жизнь и этим он мне нравится! Как бы много в жизни ты ни умел, всегда найдется пуговка, которая захочет это проверить! Но пока вы поддерживаете нас, мы будем стараться еще больше, и никакие пуговки нам не страшны», - написала телеведущая в Instagram.