Британія ввела санкції проти ідеолога «русского міра» Дугіна

Раніше Україна оголосила підозру Дугіну через посягання на територіальну цілісність та заклики до геноциду

Велика Британія розширила список санкцій. Під обмеження, зокрема, потрапив російський філософ, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британський уряд.

Список обмежень поповнили п’ять юридичних осіб. Йдеться про заснований Дугіним «Центр геополітичних експертиз», проєкт «Рибар» та його засновника Михайла Звінчука, «Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» і російськомовні медіапроєкти Golos і Euromore, які базуються в Бельгії. Британська влада вважає, що ці структури беруть участь у дестабілізації України або отримують вигоду від підтримки російського уряду.

На всіх осіб, проти яких ввели санкції, поширюється замороження всіх активів у Британії та заборона на в'їзд.

Нагадаємо, Служба безпеки України склала письмове повідомлення про підозру ідеологу путінізму та «русского міра», російському філософу, 61-річному Олександру Дугіну. Дугін підозрюється у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів до зміни меж території та державного кордону України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу) і розповсюдженні матеріалів із закликами до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

До слова, у ніч на 21 серпня 2022 року під Москвою загинула донька Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.