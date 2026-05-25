Ідеолог «русского міра» Дугін запропонував видавати інтернет за гарну поведінку

Дугін: спілкуватися з друзями можна і без інтернету, можна «свистіти під вікнами та кататися на самокатах»

Російський філософ, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін запропонував ще жорсткіше регулювати доступ росіян до інтернету та зробити користування мережею дозованим, аби люди «не втрачали власну ідентичність» і більше жили реальним життям. Про це він сказав у розмові з Ксенією Собчак, пише «Главком».

«Інтернет росіянам потрібно видавати порційно за хорошу поведінку», – заявив Дугін. За його словами, взимку доступ до мережі можна надавати частіше, оскільки люди більше часу проводять удома, а навесні та влітку – обмежувати або взагалі вимикати, щоб росіяни більше спілкувалися наживо та проводили час поза інтернетом.

May 25, 2026

Раніше Дугін також заявляв, що спілкуватися з друзями можна і без інтернету, пропонуючи «свистіти під вікнами та кататися на самокатах».

«Якщо інтернет вимкнути взагалі, особливо навесні, люди почнуть гуляти, зустрічатися, спілкуватися, відвідувати кафе й магазини, заводити нові знайомства, жити справжнім людським життям. А знову увімкнути інтернет можна пізньої осені. Інтернет у Росії має підлаштовуватися під сезонні цикли ведмедів і метеликів», – писав Дугін.

Нагадаємо, у Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня, а росіяни дедалі частіше скаржаться на повільну роботу соцмереж і проблеми з доступом до інформації.