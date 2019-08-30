Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Звезда порадовала поклонников откровенное фото

Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала очередное соблазнительное фото.

На странице в Инстаграме звезда запостила пикантное фото, на котором принимает соблазнительную позу. При этом из одежды на певице только лишь белье.

«Как бы там ни было, но я хороша», - подписала снимок исполнительница.

Новое сексуальное фото Дорофеевой вызвало бурю восторгов у поклонников звезды. Они отметили, что певица потрясающий вид.