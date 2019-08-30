Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье
Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/
Звезда порадовала поклонников откровенное фото
Известная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала очередное соблазнительное фото.
На странице в Инстаграме звезда запостила пикантное фото, на котором принимает соблазнительную позу. При этом из одежды на певице только лишь белье.
«Как бы там ни было, но я хороша», - подписала снимок исполнительница.
Новое сексуальное фото Дорофеевой вызвало бурю восторгов у поклонников звезды. Они отметили, что певица потрясающий вид.
Читайте также: Без шаурмы, но с красной икрой: чем кормят депутатов в столовой Верховной Рады (фото)