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    Шоу-биз

    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини

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    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Поп-исполнительница примерила сексуальный образ

    29-летняя Надя Дорофеева стала героиней провокационной фотосессии. Солистка группы «Время и стекло» Дорофеева позировала в коротком наряде. Она надела ярко-оранжевый топ с коротким рукавом и корсет с мини-юбкой черного цвета. 

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    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини
    Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини

    «Какая красивая», «Богиня ты наша», «Как можно быть такой классной?», «Крутая», «Стройняшка и очаровашка», «Очень сексуальная», – написали фолловеры.

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    Надя Дорофеева
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