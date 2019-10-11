Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в дерзком кожаном мини



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Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Поп-исполнительница примерила сексуальный образ

29-летняя Надя Дорофеева стала героиней провокационной фотосессии. Солистка группы «Время и стекло» Дорофеева позировала в коротком наряде. Она надела ярко-оранжевый топ с коротким рукавом и корсет с мини-юбкой черного цвета.

«Какая красивая», «Богиня ты наша», «Как можно быть такой классной?», «Крутая», «Стройняшка и очаровашка», «Очень сексуальная», – написали фолловеры.

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