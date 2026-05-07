Всесвітньовідомий блогер Містер Біст святкує день народження: історія популярності

Містера Біста було визнано найбільш високооплачуваним автором на YouTube за версією журналу Forbes

7 травня свій день народження святкує популярний американський блогер Містер Біст. 27-річний інфлюєнсер відомий масштабними відеороликами на YouTube, які збирають мільйони переглядів, а його канал налічує близько 500 млн підписників. «Главком» розповів із нагоди дня народження блогера про історію його популярності.

Зміст

Початок шляху Містера Біста на YouTubе

Містер Біст, справжнє ім’я якого Джеймс Дональдсон, народився 7 травня 1998 року в штаті Канзас (США). Майбутній блогер почав свій шлях на YouTubе у 13 років в 2012 році на каналі «MrBeast6000». Спочатку юний блогер робив огляди та грав на камеру в популярні ігри, оцінював «багатства інших користувачів YouTube», а потім почав здобувати більшу популярність із відео, на кшталт «Найгірші заставки на YouTube».

Одним з успішних відео Містера Біста тривало 24 години, воно датується січнем 2017 року. У відеоролику блогер протягом доби рахував до 100 тис. Після цього успіх блогеру принесли його відео, де він, або запрошені учасники виконують різні завдання, здебільшого за чималу винагороду.

Про що відео YouTube-блогера Містера Біста

У травні 2026 року канал блогера під назвою MrBeast налічує 482 млн підписників. Також він має неабияку популярність та велику аудиторію в інших соцмережах, де за ним слідкують мільйони читачів. Наразі відео на каналі Містера Біста полягають в тому, що учасники виконують різноманітні, складні або небезпечні завдання. Відео блогера також часто містять колаборації чи співпраці з різними брендами.

На свої ролики блогер витрачає великі суми, як і на призи та винагороди гравцям шоу. Наприклад, у 2020 році Містер Біст провів трансляцію на своєму каналі з гри «Камінь, ножиці, папір», у якій узяли участь 32 людини. Головним призом гри було $250 тис., а трансляцію одночасно дивилося 662 тис. користувачів. Серед грошових призів у відео блогера були такі суми, як $300 тис. та навіть $1 млн.

В одному з найвідоміших відео Містера Біста учасники змагалися за грошовий приз у $456 тис. Блогер відтворив у грі умови з популярного серіалу «Гра в кальмара», де взяли участь 456 людей.

Популярність Містера Біста

Завдяки своїй популярності та мільйонам переглядів і підписників, статки Містер Біста також є високими. Наприклад, у 2020 році його дохід оцінювався у $8 млн. З кожними роком статки блогера, як і вартість реклами на його каналі зростали.

До слова, у 2022 році за версією журналу Forbes Містера Біста було визнано найбільш високооплачуваним автором на YouTube. У 2024 році Джеймс Дональдсон мав найпопулярніший ютуб-канал у світі, коли він налічував 300 млн підписників. Містер Біст має ще низку інших каналів, з яких він також заробляє.

Крім блогерства та роботи на YouTube, Джеймс Дональдсон відомий, як філантроп. У 2018 році він роздав $1 млн, що принесло йому звання «найбільшого філантропа YouTube». Серед благодійної діяльності Дональдсона також згадується, як він запустив кампанію висадки 20 млн дерев у США, а у 2023 році сплатив операції тисячам людям із видалення катаракти тощо.

Нагадаємо, американський YouTube-блогер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, побудував справжнє місто за $14 млн для власного шоу. Так, місто використовувалося для зйомок Beast Games – одного із найбільших проєктів Дональдсона, створеного спільно з компанією Amazon. Реаліті-шоу описують як «варіацію Гри в кальмара», де тисяча учасників із різних країн світу змагатимуться за $5 млн.