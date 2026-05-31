Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року
фото: ФБ сторінка Ірини Білик
Народна артистка охрестила первістка Аліни Гросу та оголосила себе її кумою

Народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі», перетворилося на справжнє духовне споріднення. Про це «Главком» дізнався з допису Ірини Білик у Facebook.

Свою радість від хрестин Білик описала з особливою теплотою. «Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі". Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові. І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю», – написала артистка.

Вона назвала хрестини великою радістю, відповідальністю і благословенням та побажала малюку рости здоровим і щасливим під Божим захистом.

Від «хрещеної в шоу-бізнесі» – до справжньої куми

Зв'язок між двома співачками налічує понад чверть століття. Ще наприкінці 1990-х Ірина Білик помітила маленьку Аліну Гросу родом із Чернівців, написала для неї перші пісні й стала хрещеною для її кар'єри. В народі та серед колег їх давно сприймали як хрещену і похресницю – хоча формально Білик хрестила молодшого брата Аліни, а не її саму. Тепер це духовне споріднення перейшло вже в нове покоління.

Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року. Протягом усієї вагітності вона зберігала чимало таємниць – зокрема, спочатку приховувала від Білик навіть стать дитини. Причина виявилася кумедною: співачка наполягала, що народиться дівчинка і запевняла, що «ніколи не помиляється». Аліні було незручно зізнаватися, що передчуття цього разу підвело зіркову наставницю.

Чоловіка та батька дитини Гросу продовжує не розкривати публічно – його особу вона тримає в таємниці від початку стосунків. Хлопчику батьки дали подвійне ім'я, обираючи його разом: Аліна пропонувала варіанти, чоловік відкидав ті, що не підходили.

Нагадаємо, Аліна Гросу нещодавно розкрила ім'я свого первістка – хлопчику дали подвійне ім'я. До слова, на 56-річчя Ірини Білик у квітні Гросу опублікувала архівні спільні фото і написала наставниці: «Наставниця, подруга, легенда. Дякую Богу за нашу зустріч».

Теги: хрещення Ірина Білик батьки співачка Аліна Гросу

Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» отримала премію «Еммі»: подробиці

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

