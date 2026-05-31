Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним

Народна артистка охрестила первістка Аліни Гросу та оголосила себе її кумою

Народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі», перетворилося на справжнє духовне споріднення. Про це «Главком» дізнався з допису Ірини Білик у Facebook.

Свою радість від хрестин Білик описала з особливою теплотою. «Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі". Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові. І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю», – написала артистка.

Вона назвала хрестини великою радістю, відповідальністю і благословенням та побажала малюку рости здоровим і щасливим під Божим захистом.

Від «хрещеної в шоу-бізнесі» – до справжньої куми

Зв'язок між двома співачками налічує понад чверть століття. Ще наприкінці 1990-х Ірина Білик помітила маленьку Аліну Гросу родом із Чернівців, написала для неї перші пісні й стала хрещеною для її кар'єри. В народі та серед колег їх давно сприймали як хрещену і похресницю – хоча формально Білик хрестила молодшого брата Аліни, а не її саму. Тепер це духовне споріднення перейшло вже в нове покоління.

Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року. Протягом усієї вагітності вона зберігала чимало таємниць – зокрема, спочатку приховувала від Білик навіть стать дитини. Причина виявилася кумедною: співачка наполягала, що народиться дівчинка і запевняла, що «ніколи не помиляється». Аліні було незручно зізнаватися, що передчуття цього разу підвело зіркову наставницю.

Чоловіка та батька дитини Гросу продовжує не розкривати публічно – його особу вона тримає в таємниці від початку стосунків. Хлопчику батьки дали подвійне ім'я, обираючи його разом: Аліна пропонувала варіанти, чоловік відкидав ті, що не підходили.

Аліна Гросу нещодавно розкрила ім'я свого первістка – хлопчику дали подвійне ім'я. До слова, на 56-річчя Ірини Білик у квітні Гросу опублікувала архівні спільні фото і написала наставниці: «Наставниця, подруга, легенда. Дякую Богу за нашу зустріч».