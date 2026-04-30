Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
фото: Вікімедіа

Платформа не відреагувала на рекламу підсанкційного об’єкта, де залучають підлітків до виробництва дронів

Україна офіційно звернулась до YouTube із вимогою припинити поширення реклами, пов’язаної з підсанкційним центром «Алабуга», де до виробництва ударних дронів залучають, зокрема, підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву Міністерства закордонних справ та Міністерства молоді та спорту.

Українські відомства зафіксували масштабні рекламні інтеграції проєкту «Алабуга Політех» на відеоплатформі YouTube. За їхніми даними, ці матеріали розміщувалися без належної перевірки та без будь-якої реакції з боку платформи.

Зазначається, що «Алабуга Політех» входить до структури особливої економічної зони «Алабуга», яка перебуває під санкціями. Саме на її базі організовано виробництво ударних дронів типу Shahed. До цього процесу, за інформацією української сторони, залучають студентів, у тому числі неповнолітніх.

Окремо у заяві наголошується на використанні кіберспортивних подій як інструменту просування. Зокрема, 25 квітня на платформі Twitch транслювався турнір із Counter-Strike 2, який використали для реклами «Алабуги». Водночас Twitch оперативно відреагував і заблокував акаунти, причетні до трансляції та просування цього контенту.

На відміну від цього, YouTube та Google, за даними українських відомств, станом на момент заяви не вжили жодних заходів щодо аналогічного контенту.

«Кіберспорт і цифрові платформи не можуть бути прикриттям для мілітаризації освіти, вербування підлітків та просування підсанкційних військових підприємств», – йдеться у спільній заяві.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що очікують від міжнародних цифрових платформ дотримання санкційної політики та негайного реагування на випадки поширення контенту, пов’язаного з військовими структурами держави-агресора. Українська сторона також наполягає на посиленні модерації та запровадженні додаткових механізмів перевірки рекламних матеріалів.

Нагадаємо, 29 квітня уночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Йдеться про об’єкт, що належить компанії «Транснефть» і є одним із ключових вузлів магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через цю станцію нафта розподіляється одразу у кількох напрямках, зокрема до Пермського нафтопереробного заводу.

Теги: росія YouTube дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua