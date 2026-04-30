Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії

Платформа не відреагувала на рекламу підсанкційного об’єкта, де залучають підлітків до виробництва дронів

Україна офіційно звернулась до YouTube із вимогою припинити поширення реклами, пов’язаної з підсанкційним центром «Алабуга», де до виробництва ударних дронів залучають, зокрема, підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву Міністерства закордонних справ та Міністерства молоді та спорту.

Українські відомства зафіксували масштабні рекламні інтеграції проєкту «Алабуга Політех» на відеоплатформі YouTube. За їхніми даними, ці матеріали розміщувалися без належної перевірки та без будь-якої реакції з боку платформи.

Зазначається, що «Алабуга Політех» входить до структури особливої економічної зони «Алабуга», яка перебуває під санкціями. Саме на її базі організовано виробництво ударних дронів типу Shahed. До цього процесу, за інформацією української сторони, залучають студентів, у тому числі неповнолітніх.

Окремо у заяві наголошується на використанні кіберспортивних подій як інструменту просування. Зокрема, 25 квітня на платформі Twitch транслювався турнір із Counter-Strike 2, який використали для реклами «Алабуги». Водночас Twitch оперативно відреагував і заблокував акаунти, причетні до трансляції та просування цього контенту.

На відміну від цього, YouTube та Google, за даними українських відомств, станом на момент заяви не вжили жодних заходів щодо аналогічного контенту.

«Кіберспорт і цифрові платформи не можуть бути прикриттям для мілітаризації освіти, вербування підлітків та просування підсанкційних військових підприємств», – йдеться у спільній заяві.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що очікують від міжнародних цифрових платформ дотримання санкційної політики та негайного реагування на випадки поширення контенту, пов’язаного з військовими структурами держави-агресора. Українська сторона також наполягає на посиленні модерації та запровадженні додаткових механізмів перевірки рекламних матеріалів.

