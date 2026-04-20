Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна взялася за YouTube-канали з рекламою азартних ігор

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна взялася за YouTube-канали з рекламою азартних ігор
В Україні почали видаляти відео з рекламою азартних ігор на YouTube
фото: Imago

Регулятор уже заблокував перші канали та видалив відео з рекламою казино на тисячні аудиторії

Державне агентство «ПлейСіті» розпочало співпрацю з відеоплатформою YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор. Йдеться про системне реагування на порушення у сфері онлайн-контенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу агентства.

Україна взялася за YouTube-канали з рекламою азартних ігор фото 1
фото: playcityukr

«Почали співпрацю з платформою YouTube для швидшого реагування та блокування незаконної реклами азартних ігор», – ідеться в повідомленні.

У межах цієї взаємодії вже зафіксовано перші результати. Зокрема, вдалося заблокувати один із каналів, який мав понад 3 тисячі підписників і поширював рекламу азартних ігор. Крім того, видалено відео з незаконною рекламою онлайн-казино на каналі з аудиторією понад 133 тисячі підписників.

У відомстві наголошують, що співпраця з платформою має пришвидшити виявлення порушень і підвищити ефективність їхнього блокування. Очікується, що такі заходи дозволять зменшити кількість нелегального контенту у сфері азартних ігор в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, що після запуску прозорого лотерейного ринку Державне агентство «ПлейСіті» вийшло із заявою: будь-які спроби маскування казино під лотерею будуть передаватися в оцінку і обробку Бюро економічної безпеки. 27 січня 2026 року «ПлейСіті» завершило відкритий конкурс на ліцензування операторів лотерей. Це важливий етап реформи лотерейного ринку, який понад десять років функціонував у «сірій» зоні без повноцінного контролю, прозорої звітності та дієвих інструментів впливу з боку держави.

Нові ліцензійні умови чітко розмежовують лотерейну діяльність і азартні ігри. Зокрема, усі оператори зобов’язані вести електронну звітність; кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний QR-код, який дозволяє перевірити легальність продажу; для бізнесу встановлюються рівні та чіткі правила.

Теги: YouTube онлайн-казино азартні ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua