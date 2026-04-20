Україна взялася за YouTube-канали з рекламою азартних ігор

В Україні почали видаляти відео з рекламою азартних ігор на YouTube

Регулятор уже заблокував перші канали та видалив відео з рекламою казино на тисячні аудиторії

Державне агентство «ПлейСіті» розпочало співпрацю з відеоплатформою YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор. Йдеться про системне реагування на порушення у сфері онлайн-контенту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу агентства.

«Почали співпрацю з платформою YouTube для швидшого реагування та блокування незаконної реклами азартних ігор», – ідеться в повідомленні.

У межах цієї взаємодії вже зафіксовано перші результати. Зокрема, вдалося заблокувати один із каналів, який мав понад 3 тисячі підписників і поширював рекламу азартних ігор. Крім того, видалено відео з незаконною рекламою онлайн-казино на каналі з аудиторією понад 133 тисячі підписників.

У відомстві наголошують, що співпраця з платформою має пришвидшити виявлення порушень і підвищити ефективність їхнього блокування. Очікується, що такі заходи дозволять зменшити кількість нелегального контенту у сфері азартних ігор в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, що після запуску прозорого лотерейного ринку Державне агентство «ПлейСіті» вийшло із заявою: будь-які спроби маскування казино під лотерею будуть передаватися в оцінку і обробку Бюро економічної безпеки. 27 січня 2026 року «ПлейСіті» завершило відкритий конкурс на ліцензування операторів лотерей. Це важливий етап реформи лотерейного ринку, який понад десять років функціонував у «сірій» зоні без повноцінного контролю, прозорої звітності та дієвих інструментів впливу з боку держави.

Нові ліцензійні умови чітко розмежовують лотерейну діяльність і азартні ігри. Зокрема, усі оператори зобов’язані вести електронну звітність; кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний QR-код, який дозволяє перевірити легальність продажу; для бізнесу встановлюються рівні та чіткі правила.