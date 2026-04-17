Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії

Блогерка спростувала міфи про дешеве життя в Іспанії

Українська блогерка Яна Лаунова переїхала жити до Іспанії. Інфлюенсерка розповіла, скільки вона витрачає коштів на життя в цій країні та назвала суму головних витрат на місяць. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

За словами українки, вона неодноразово бачила відео в мережі про те, що в Іспанії життя коштує недорого. Однак вона вважає інакше. Лише на місяць життя в Іспанії вона витрачає тисячі євро.

Українка назвала суму витрат на їжу, оренду житла та заняття в спортзалі. «Квартира в нас коштує €1,3 тис. на місяць, і залежно від місяця комунальні вода та світло близько €150. У зал я не ходжу, тому що в нашій урбанізації є і зал, і басейн, а чоловік ходить 3-4 рази на тиждень – це десь близько €50 на місяць, якщо без тренера. У середньому на продукти в нас виходить €600 на місяць. Додатково €500–600 на місяць у середньому йде на заклади», – розповіла блогерка.

Також Яна Лаунова витрачає кошти на б’юті-процедури, зокрема манікюр, перукаря та масаж. Є і додаткові витрати, як бензин та інтернет. «Манікюр, педикюр для мене і плюс барбершоп для чоловіка – у середньому €100. Бензин для машини – €100 на місяць. Також ми ходимо на масаж один раз на місяць, тому десь €200 додатково. Домашній і мобільний інтернет разом – близько €300 на двох», – зазначила жінка.

На шопінг в Іспанії українка витрачає кошти постійно. На одяг, аксесуари та техніку в місяць вона із чоловіком може витратити €200–600.

Загалом мінімальна сума витрат українки на місяць життя в Іспанії складає €3 тис. Водночас середня сума – €4-5 тис. Попри це, щомісяця можуть виникати й інші додаткові витрати, наприклад сеанс у психолога та дрібні покупки тощо. «Ще є якісь додаткові оплати, типу ChatGPT, YouTube Premium, ми донатимо, робимо подарунки один одному, купуємо квитки на літак, на футбол або концерти. Тобто ще в середньому десь €400 на місяць. Тому для нас, щоб жити комфортно, потрібно приблизно €5 тис. на місяць. Але це тільки наш досвід», – додала блогерка.

Нагадаємо, українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.