Адвокат Тараса Тополі відреагував на звинувачення журналістки у погрозах

Друг Тараса Тополі заявив про порушення авторських прав співака

Адвокат та друг співака Тараса Тополі – Ярослав Куц відповів на звинувачення в погрозах та тиску в бік журналістки Марічки Довбенко. Ярослав Куц заявив про порушення домовленостей стосовно інтерв’ю та провокативні питання від інтерв'юєрки Довбенко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис адвоката.

Як розповів Ярослав Куц, наприкінці минулого року до нього звернувся його товариш із проханням влаштувати інтерв’ю для Марічки Довбенко з Тарасом Тополею. Річ у тім, що пресслужба співака не погоджувала запит на це інтерв’ю.

«Я знав, чому. Бо Тарас місяцями категорично відмовлявся йти на подібні інтервʼю, колупатися в деталях сімейного життя, розлучення, коментувати будь-що повʼязане із цим. У силу особистих переконань і взаємних домовленостей з ексдружиною, скріплених договором. Окрім цього, «Антитіла» перебували у всеукраїнському турі, займалися збором коштів для армії. Щільний щоденний графік, концерти день у день. Мені вартувало багато часу, заради друга, вмовити Тараса знайти вікно і сходити на інтервʼю до Марічки», – написав Ярослав Куц.

Адвокат Тараса Тополі Ярослав Куц відреагував на звинувачення журналістки про погрози з його боку

За словами друга артиста, Тарас Тополя погодився на інтерв’ю за певних умов, яких мала дотримуватися Марічка Довбенко. Йдеться про відсутність питань на тему відносин у шлюбі, розлучення подружжя Олени та Тараса Тополь тощо. Однак, Ярослав Куц стверджує, що від Довбенко під час інтерв'ю лунали провокативні запитання та ті, що не відповідали затвердженим умовам.

«Мені пообіцяли, що все буде витримано, а фінальна версія інтервʼю буде повністю узгоджена зі мною і пресслужбою гурту «Антитіла». Й ось, наприкінці лютого всі пазли склались у графіках, гастролях, і Тарас приїхав на розмову до Марічки Довбенко, виключно на моє прохання. Перед підготовкою і записом я, та присутня на записі PR-manager Олена Гармаш, попередили двічі Довбенко, що в інтервʼю є обмеження і рамки. Проте, уже під час запису розмови Довбенко неодноразово ставила Тарасу провокативні запитання про шлюб, розлучення і «скандал» з ексдружиною», – зауважив адвокат.

Після інтерв’ю піар-менеджерка співака Олена Гармаш повідомила Марічку Довбенко про порушення нею домовленостей. Врешті Ярослав Куц отримав змонтоване інтерв’ю та був вражений його змістом, тож він передав журналістці правки та вимоги про редагування відео.

«Через мого вже колишнього товариша, Довбенко були надіслані від мене правки й вимоги видалити ті фрагменти, які повністю порушували мої з нею першочергові домовленості. У відповідь отримано «лонгрід» про те, що все залишиться як є. Якщо мене зараз читають фахові журналісти, мають зрозуміти мою реакцію на ці слова, як юриста. Я відповів, що згоди з боку Тараса на публікацію такого інтервʼю я не надаю. Не лише як його адвокат, а і як людина, завдяки якій взагалі сталося це інтервʼю», – пояснив друг Тараса Тополі.

Після цього Ярослав Куц довідався із соцмереж, що інтерв’ю вже вийшло на YouTube-каналі Марічки Довбенко. Дізнавшись про це, адвокат звернувся до журналістки з «усною претензією про непорядність, непрофесіоналізм та порушення авторських прав при публікації» в інтерв’ю з Тополею, на яке артист не давав згоди. Тож адвокат звернувся із вимогою його видалити.

Також Ярослав Куц відреагував на заяви Марічки Довбенко про погрози їй із його боку. Він оприлюднив скрини з приватного листування з Марічкою Довбенко.

Ярослав Куц оприлюднив скрини з приватного листування з Марічкою Довбенко

Адвокат також зауважив, що він не отримав офіційного підтвердження від Марічки Довбенко про її журналістську діяльність. «Із головного: «починаюча зіронька Довбенко» не журналіст (прес-карту не надала) і діяла не як журналіст (не представляла жодне зі ЗМІ, не мала жодного редакційного завдання), а як приватна особа, яка жадала розкрутити свій ютуб-канал на імені Тараса Тополі та увазі навколо його особистих тем. Стандартів КЖЕ вона не дотрималась. Дозволу на публікацію зображення, образу, думок, голосу та іншого продукованого Тарасом Тополею вона не отримувала, як це робить кожен журналіст у першу чергу», – додав Куц.

Резюмуючи, Ярослав Куц повідомив, що цей конфлікт завершиться судом та блокуванням каналу Марічки Довбенко.

Напередодні, Марічка Довбенко заявила про погрози від адвоката та команди співака Тараса Тополі. Блогерка ствреджує, що команда музиканта намагається заблокувати інтерв’ю у YouTube з Тополею. За словами журналістки, вона отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на її інтерв’ю з Тарасом Тополею за порушення конфіденційності.

Згодом Марічка Довбенко вийшла в сторис та заявила про погрози та тиск у її бік від адвоката співака. Журналістка заявила, що вона фіксує всі погрози та за потреби вона їх оприлюднить, тож вона чекає на вибачення від Тополі.

У згаданому інтерв’ю Тарас Тополя коментував різні теми. Зокрема, він відповів на питання про розлучення зі своєю ексдружиною Оленою Тополею. Співак поділився деталями розриву з дружиною та розповів, як він вирішує питання виховання дітей із нею. Артист також відповів на питання про нещодавній скандал зі зливом приватних відео його ексдружини.

Також Тарас Тополя прокоментував свої плани у політиці та висловися про низку політичних діячів. Співак згадав про Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Андрія Єрмака, а також прокоментував скандал з Мар’яною Безуглою. Крім цього, музикант висловився про співпрацю з ГУР та свою творчу діяльність.