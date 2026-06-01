Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Макс Барських та Алан Бадоєв
фото: скриншот Іnstagram.com/max_barskih
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Артист і його продюсер скористалися хайпом навколо чуток про свої відносини і прорекламували шоколадний батончик

Український співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв зробили спільну заяву на тлі чуток про їхній роман. Артист і його продюсер записали спільне відео, де іронічно відреагували на заяви психологині Наталії Холоденко про їхній ймовірний роман. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Макса Барських у Іnstagram.

Макс Барських та Алан Бадоєв з'явилися у кадрі та висловилися про чутки навколо них. «Останнім часом у соцмережах одні розмови про нас із Максом, нібито живемо нерозлучно, як у «Туманах», стільки років», – сказав Алан Бадоєв.

До його слів приєднався Макс Барських та заявив, що їм варто сказати правду. «Треба вже сказати правду. Ми дійсно ідеальна пара…» – сказав співак. Як з'ясувалося, артист пожартував та заявив, що вони з Бадоєвим «ідеальна пара» для того, щоб влаштувати перерву та скуштувати шоколадний батончик.

Тож, використавши хайп та увагу навколо своєї співпраці, артист та продюсер прорекламували батончик від одного відомого бренду.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після свого «зізнання» Алан Бадоєв з посмішкою запитав: «А ви що подумали?» У кінці продюсер та співак подивилися один на одного та почали гучно сміятися.

Як відомо, пчихологиня Наталія Холоденко у подкасті блогера Василя Тимошенка натякнула, що між Максом Барських та Аланом Бадоєвим є стосунки і вони нібито живуть разом усе життя. «А Бадоєв? Він живе все життя з «Туманами». А двоє дітей», – сказала психологиня.

Ці слова користувачі у мережі розтлумачили як натяк на те, що під словом «Тумани» Холоденко мала на увазі Макса Барських, який має пісню «Тумани». Натомість Макс Барських згодом опублікував допис, де спростував заяви Наталії Холоденко. «Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!» – написав співак.

Макс Барських опублікував допис, де спростував заяви Наталії Холоденко
Макс Барських опублікував допис, де спростував заяви Наталії Холоденко
фото: скриншот Іnstagram.com/max_barskih

Також на заяви психологині відреагував Алан Бадоєв. «Слухайте, я тут почув про «найвеличнішого» психолога України. Ну, розумієте, про кого я. Така собі жінка. Бадьора. Хочу сказати, що ви, я сподіваюся, до неї не ходите, правда? Хто, ось хто у неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, бо вона вас не вилікує. Краще підписуйтесь на мене, на Макса, слухайте пісні, дивіться гарну творчість», – висловлювався режисер.

Після цього новий допис опублікувала й сама Наталія Холоденко та із сарказмом звернулася до Бадоєва та Макса Барських. «Боже, пацани, що ви переживаєте? Всім всього вистачить! Люблю вас, Алан, Макс. Ваша падруга-ніч», – сказала психологиня.

Нагадаємо, Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе – із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку.

Читайте також:

Теги: співак Макс Барських Алан Бадоев шоубіз конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потап і Настя Каменських з початку повномаштабного вторгнення виїхали за кордон
«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків
1 травня, 13:40
Ігор Кондратюк розповів, як можна взяти участь в шоу «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
7 травня, 16:59
Юрко Юрченко поділився своїм досвідом перетину українсько-польського кордону
Музикант-воїн Юрко Юрченко розкритикував польських прикордонників
8 травня, 17:54
Володимир Ращук на початку повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ
Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини
12 травня, 20:11
Кондратюк розповів, скільки заробляє
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
22 травня, 11:02
Олексій Суровцев, Даша Квіткова та Євген Клопотенко підтримали вчительку з Нікополя
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
22 травня, 17:06
Частина держав, які мали б увійти до блоку, підтримує тісні відносини із Заходом і навряд чи погодиться на антизахідний вектор
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
24 травня, 06:15
Маша Єфросиніна святкує 47-річчя
Марія Єфросиніна святкує день народження: як зірки привітали ведучу
25 травня, 14:22
Після конфлікту з Козловським Кондратюк не виключає появи його пісень у «Караоке на Майдані»
Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці
27 травня, 11:48

Шоу-біз

«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Легендарна Оксана Білозір святкує День народження. Неймовірні фото співачки
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Відома співачка через багато років повернулася з США до України. Перші кадри репетиції Міки Ньютон
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками
Останній дзвоник. Українські зірки поділилися кадрами із дітьми-випускниками

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua