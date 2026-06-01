«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»

Артист і його продюсер скористалися хайпом навколо чуток про свої відносини і прорекламували шоколадний батончик

Український співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв зробили спільну заяву на тлі чуток про їхній роман. Артист і його продюсер записали спільне відео, де іронічно відреагували на заяви психологині Наталії Холоденко про їхній ймовірний роман. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Макса Барських у Іnstagram.

Макс Барських та Алан Бадоєв з'явилися у кадрі та висловилися про чутки навколо них. «Останнім часом у соцмережах одні розмови про нас із Максом, нібито живемо нерозлучно, як у «Туманах», стільки років», – сказав Алан Бадоєв.

До його слів приєднався Макс Барських та заявив, що їм варто сказати правду. «Треба вже сказати правду. Ми дійсно ідеальна пара…» – сказав співак. Як з'ясувалося, артист пожартував та заявив, що вони з Бадоєвим «ідеальна пара» для того, щоб влаштувати перерву та скуштувати шоколадний батончик.

Тож, використавши хайп та увагу навколо своєї співпраці, артист та продюсер прорекламували батончик від одного відомого бренду.

Після свого «зізнання» Алан Бадоєв з посмішкою запитав: «А ви що подумали?» У кінці продюсер та співак подивилися один на одного та почали гучно сміятися.

Як відомо, пчихологиня Наталія Холоденко у подкасті блогера Василя Тимошенка натякнула, що між Максом Барських та Аланом Бадоєвим є стосунки і вони нібито живуть разом усе життя. «А Бадоєв? Він живе все життя з «Туманами». А двоє дітей», – сказала психологиня.

Ці слова користувачі у мережі розтлумачили як натяк на те, що під словом «Тумани» Холоденко мала на увазі Макса Барських, який має пісню «Тумани». Натомість Макс Барських згодом опублікував допис, де спростував заяви Наталії Холоденко. «Сподіваюсь, нормальні люди не сприймають серйозно цю аферистку, недопсихологиню. Шо воно меле? Хайпожерка!» – написав співак.

Також на заяви психологині відреагував Алан Бадоєв. «Слухайте, я тут почув про «найвеличнішого» психолога України. Ну, розумієте, про кого я. Така собі жінка. Бадьора. Хочу сказати, що ви, я сподіваюся, до неї не ходите, правда? Хто, ось хто у неї може лікуватися? Я думаю, що не потрібно до неї ходити, бо вона вас не вилікує. Краще підписуйтесь на мене, на Макса, слухайте пісні, дивіться гарну творчість», – висловлювався режисер.

Після цього новий допис опублікувала й сама Наталія Холоденко та із сарказмом звернулася до Бадоєва та Макса Барських. «Боже, пацани, що ви переживаєте? Всім всього вистачить! Люблю вас, Алан, Макс. Ваша падруга-ніч», – сказала психологиня.

Нагадаємо, Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі бенгери, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе – із наскрізною емоційною лінією, що об’єднує майбутню платівку.