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    Шоу-биз

    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное

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    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное
    Фото: legion media

    Звезды сериала «Эйфория» Зендея и Джейкоб Элорди замечены на свидании в Нью-Йорке

    Джейкоб Элорди и Зендея, вместе сыгравшие в нашумевшем сериале «Эйфория», никогда не отрицали слухи о своем романе, но и ни разу не были замечены папарацци на романтических свиданиях или за поцелуями.

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    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное
    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное
    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное
    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное
    Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное

    До вчерашнего дня, когда пару увидели в Нью-Йорке: актеры гуляли, смеялись, а в какой-то момент Джейкоб нежно поцеловал свою спутницу. Не исключено, что скоро станут известны подробности второго сезона «Эйфории», поэтому в ближайшее время внимание к Зендее и ее бойфренду будет повышенным.

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