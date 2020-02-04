Накануне выхода второго сезона популярного сериала внимание к Зендее и ее бойфренду повышенное



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Фото: legion media

Звезды сериала «Эйфория» Зендея и Джейкоб Элорди замечены на свидании в Нью-Йорке

Джейкоб Элорди и Зендея, вместе сыгравшие в нашумевшем сериале «Эйфория», никогда не отрицали слухи о своем романе, но и ни разу не были замечены папарацци на романтических свиданиях или за поцелуями.

До вчерашнего дня, когда пару увидели в Нью-Йорке: актеры гуляли, смеялись, а в какой-то момент Джейкоб нежно поцеловал свою спутницу. Не исключено, что скоро станут известны подробности второго сезона «Эйфории», поэтому в ближайшее время внимание к Зендее и ее бойфренду будет повышенным.