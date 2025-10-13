«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини

Беззмінний суддя телешоу «МастерШеф» пригадав, як розпочинав свою кар'єру

Телеведучий, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився з підписниками фотографіями, які були зроблені ще до його переїзду з Латинської Америки в інші країни світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його соцмережі.

«Гортав свою галерею і накрило ностальгією. Пам’ятаю себе, коли робив перші кроки у роботі на кухні – без досвіду, але з величезним вогнем усередині. Та з величезним капелюхом. Тоді все тільки починалось. Минуло 30 років, а я все ще там, де моє серце», – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Архівне фото Ектора Хіменеса-Браво фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Також шеф-кухар поцікавився в підписників, чи сильно він змінився за ці роки. Тож не дивно, що Ектор отримав чимало компліментів в коментарях.

З роками лише краще.

Звичайний хлопчина із простої сім'ї, який своєю великою працею та наполегливістю зробив результат! Браво.

Ви зовсім не змінилися. Як був красенем, так і залишився.

Як ви схожі на кухаря з мультфільму «Рататуй».

Ектор Хіменес-Браво показав ще деякі архівні фото фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво вже багато років пов’язує своє життя з Україною. Народився 14 січня 1972-го в Колумбії. З раннього віку цікавився кулінарією й розпочав свій шлях у гастрономії з навчання в престижних кулінарних школах Латинської Америки. Згодом набув міжнародного досвіду, працюючи у відомих ресторанах Канади, Малайзії, Китаю, Франції, Іспанії, РФ та України.

Поєднує європейські техніки приготування з латиноамериканською пристрастю та сміливими авторськими експериментами. До України Хіменес-Браво приїхав у 2009 році з РФ. А вже за два роки став відомим завдяки своїй участі у проєкті «МайстерШеф» на телеканалі СТБ, де виступає головним суддею від першого сезону. Окрім телевізійної кар’єри, Ектор розвиває ресторанний бізнес в Україні

