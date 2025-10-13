Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Ектор Хіменес-Браво в професії вже не одне десятиліття
фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Беззмінний суддя телешоу «МастерШеф» пригадав, як розпочинав свою кар'єру

Телеведучий, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився з підписниками фотографіями, які були зроблені ще до його переїзду з Латинської Америки в інші країни світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його соцмережі.

«Гортав свою галерею і накрило ностальгією. Пам’ятаю себе, коли робив перші кроки у роботі на кухні – без досвіду, але з величезним вогнем усередині. Та з величезним капелюхом. Тоді все тільки починалось. Минуло 30 років, а я все ще там, де моє серце», – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Архівне фото Ектора Хіменеса-Браво
Архівне фото Ектора Хіменеса-Браво
фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Також шеф-кухар поцікавився в підписників, чи сильно він змінився за ці роки. Тож не дивно, що Ектор отримав чимало компліментів в коментарях.

  • З роками лише краще.
  • Звичайний хлопчина із простої сім'ї, який своєю великою працею та наполегливістю зробив результат! Браво.
  • Ви зовсім не змінилися. Як був красенем, так і залишився.
  • Як ви схожі на кухаря з мультфільму «Рататуй».
Ектор Хіменес-Браво показав ще деякі архівні фото
Ектор Хіменес-Браво показав ще деякі архівні фото
фото: Instagram/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво вже багато років пов’язує своє життя з Україною. Народився 14 січня 1972-го в Колумбії. З раннього віку цікавився кулінарією й розпочав свій шлях у гастрономії з навчання в престижних кулінарних школах Латинської Америки. Згодом набув міжнародного досвіду, працюючи у відомих ресторанах Канади, Малайзії, Китаю, Франції, Іспанії, РФ та України.

Поєднує європейські техніки приготування з латиноамериканською пристрастю та сміливими авторськими експериментами. До України Хіменес-Браво приїхав у 2009 році з РФ. А вже за два роки став відомим завдяки своїй участі у проєкті «МайстерШеф» на телеканалі СТБ, де виступає головним суддею від першого сезону. Окрім телевізійної кар’єри, Ектор розвиває ресторанний бізнес в Україні

Раніше «Главком» писав, як Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії.

Читайте також:

Теги: телеведучий ресторатор Ектор Хіменес-Браво Мастер Шеф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геннадій Попенко активно залучений до різних робочих та благодійних процесів в країні
«Скоріш за все, визнають придатним». Списаний із ЗСУ телеведучий Геннадій Попенко готується до чергової ВЛК
30 вересня, 07:30
Зірка телебачення не приховує аспекти свого фізичного здоров'я
На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
3 жовтня, 12:07
Григорій Решетнік зустрів кохану людину під час навчання у виші
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
10 жовтня, 16:26

Шоу-біз

У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини
«Накрило ностальгією». Ектор Хіменес-Браво показав архівне фото 30-річної давнини
«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової
«За що її судити?». Відома українська співачка стала на захист Алли Пугачової
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло
Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua