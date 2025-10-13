Головна Скотч Шоу-біз
47-річна телеведуча розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Інна Шевченко активно висвітлює своє материнство в соцмережах
фото: Instagram/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко активно показувала в соцмережах свою вагітність, а зараз – материнство

Напередодні в одному з пологових будинків Франції 47-річна телеведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. Новоспечена матуся розсекретила ім'я сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Інни Шевченко.

Телеведуча зазначила, що поки вона була в пологовому разом з чоловіком, режисером Лораном Жаві, її близькі влаштували для них сюрприз. «Ми вже вдома! Дякую моїм подругам і батькам за організацію святкової атмосфери. Бо у Франції такий декор зазвичай ніхто не робить. А мені так хотілося», – зазначила Шевченко.

На одній з фотографій можна побачити ім'я сина телеведучої та режисера. Ірина та Лоран назвали первістка Матісом. Подробицями пологів Шевченко ділитися поки не стала. Втім, телеведуча заінтригувала інформацією, що до пологів мали відношення коні. Ірина пообіцяла розповісти подробиці у наступних публікаціях своїх соцмереж.

фото: Instagram/inna_shevchenko_ictv

Зірка програми "Факти" на ICTV довгий час намагалася завагітніти, пройшовши складний шлях до материнства, включаючи екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Раніше Шевченко зізнавалася, що лікарі радили їй використати донорську яйцеклітину. Але Інна відмовилася і згодом дізналася, що чекає дитину. Під час вагітності телеведуча активно вела соцмережі та показувала свою підготовку до пологів.

Лоран Жаві старший за дружину на 11 років. Пара одружилася у 2020-му у французькому Провансі. Весілля відбулося в колі найближчих родичів та друзів.

фото: Instagram/inna_shevchenko_ictv

