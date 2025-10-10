Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Григорій Решетнік зустрів кохану людину під час навчання у виші
фото: Instagram/grisha_reshetnik

Григорій Решетнік показав архівні фотографії з важливої події для сім'ї

Телеведучий Григорій Решетнік і його дружина, блогерка Христина Решетнік (у дівоцтві – Гірник) відзначили 15-річчя весілля. Втім, сімейне свято зіпсувала масована атака росіян регіонами України, зокрема, Києвом, де живе зіркове подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Григорія Решетніка.

«15 років, як ми стали чоловіком і дружиною! Наше «Кришталеве весілля». З кожним днем кохаю тебе все сильніше», – лаконічно написав Григорій Решетнік. Телеведучий, зокрема, шоу «Холостяк» опублікував архівні світлини, датовані 10 жовтня 2010 року.

В коментарях зіркове подружжя, на яке сумарно підписані понад 800 тисяч фолловерів, привітали представники українського шоу-бізнесу.

  • Які гарні, вітаю! Ви такий приклад неймовірної пари, – акторка Наталка Денисенко.
  • Вітаю! Будьте завжди разом щасливі, – телеведуча Марина Узелкова.
  • Вітаю вас, дорогенькі! Гриша наче тільки зі школи випустився, а Христинка навіть не змінилась за ці роки, – актор Олексій Суровцев.
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото фото 1
фото: Instagram/grisha_reshetnik

Христина Решетнік розповіла у своїх сторіз, що родина не спала всю ніч через масовану атаку росіян. «Поки носили дітей в укриття тільки й говорили – хто б міг подумати, що на 15-ту річницю весілля ми будемо ховатися від ракет і шахедів по укриттях… Це просто в голові не вкладається. Але Григорій сказав, що попри все – сьогодні у нас річниця. І ніхто, і ніщо її в нас не забере», – написала Христина Решетнік.

Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото фото 2
фото: Instagram/grisha_reshetnik

Зіркове подружжя вважається однією з найміцніших і найгармонійніших пар українського шоу-бізнесу. Григорій та Христина познайомилися під час навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв. Телеведучий неодноразово підкреслював, що саме Христина стала його головною підтримкою – як у кар’єрі, так і вдома. Також вона є його менеджеркою з робочих питань. Пара виховує трьох синів – Івана (2013 р.н.), Дмитра (2017 р.н.) та Олександра (2020 р.н.).

Раніше «Главком» писав, що переможці Євробачення-2024 Nemo стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття.

Читайте також:

Теги: обстріл телеведучий річниця весілля соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС, працює авіація та спеціалізована робототехніка
Масштабна пожежа на Фастівщині після обстрілу: над ліквідацією працює авіація та робототехніка
16 вересня, 12:53
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
2 жовтня, 00:55
Унаслідок ворожого удару постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині
Наймасованіша атака на газовидобувну інфраструктуру України. Сибіга звернувся до партнерів
3 жовтня, 21:07
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
5 жовтня, 08:41
Дрони атакували Харків
Харків: місто зазнало 15 ударів БпЛА, є постраждалі
5 жовтня, 23:57
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи у будівлі Кабміну
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
19 вересня, 13:31
Представники шоу-бізнесу висловили підтримку українцям
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
5 жовтня, 15:45
У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:20

Шоу-біз

Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Гарік Корогодський показав свою вчительку української мови
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Макс Барських потішив шанувальників новим релізом. До цього доєднався і Алан Бадоєв
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Софія Ротару готується до великого інтерв'ю. Телеведучий розкрив місцеперебування артистки
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua