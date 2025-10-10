Ведучий шоу «Холостяк» зустрів річницю весілля з сім'єю в укритті та показав архівні фото

Григорій Решетнік показав архівні фотографії з важливої події для сім'ї

Телеведучий Григорій Решетнік і його дружина, блогерка Христина Решетнік (у дівоцтві – Гірник) відзначили 15-річчя весілля. Втім, сімейне свято зіпсувала масована атака росіян регіонами України, зокрема, Києвом, де живе зіркове подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Григорія Решетніка.

«15 років, як ми стали чоловіком і дружиною! Наше «Кришталеве весілля». З кожним днем кохаю тебе все сильніше», – лаконічно написав Григорій Решетнік. Телеведучий, зокрема, шоу «Холостяк» опублікував архівні світлини, датовані 10 жовтня 2010 року.

В коментарях зіркове подружжя, на яке сумарно підписані понад 800 тисяч фолловерів, привітали представники українського шоу-бізнесу.

Які гарні, вітаю! Ви такий приклад неймовірної пари, – акторка Наталка Денисенко.

Вітаю! Будьте завжди разом щасливі, – телеведуча Марина Узелкова.

Вітаю вас, дорогенькі! Гриша наче тільки зі школи випустився, а Христинка навіть не змінилась за ці роки, – актор Олексій Суровцев.

Христина Решетнік розповіла у своїх сторіз, що родина не спала всю ніч через масовану атаку росіян. «Поки носили дітей в укриття тільки й говорили – хто б міг подумати, що на 15-ту річницю весілля ми будемо ховатися від ракет і шахедів по укриттях… Це просто в голові не вкладається. Але Григорій сказав, що попри все – сьогодні у нас річниця. І ніхто, і ніщо її в нас не забере», – написала Христина Решетнік.

Зіркове подружжя вважається однією з найміцніших і найгармонійніших пар українського шоу-бізнесу. Григорій та Христина познайомилися під час навчання в Київському національному університеті культури і мистецтв. Телеведучий неодноразово підкреслював, що саме Христина стала його головною підтримкою – як у кар’єрі, так і вдома. Також вона є його менеджеркою з робочих питань. Пара виховує трьох синів – Івана (2013 р.н.), Дмитра (2017 р.н.) та Олександра (2020 р.н.).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорій Решетнік (@grisha_reshetnik)

