На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус

В'ячеслав Соломка спростував деякі чутки, які ширяться про його здоров'я

Телеведучий В'ячеслав Соломка розповів про свій ВІЛ-статус. Причиною стали численні чутки, які, за словами працівника муніципального телеканалу «Київ», він чує вже тривалий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Радіо Люкс».

Соломка став новим героєм проєкту «По хатах». Телеведучий провів екскурсію своєю квартирою на Оболоні (Київ). На кухні ведуча помітила медичні препарати та вітаміни. Вона поцікавилась у Вячеслава, як давно він приймає таблетки при своїй терапії. Соломка наголосив, що триває це з 2015-2016 років і несподівано для неї заговорив про ВІЛ-статус.

«Ні, я не ВІЛ-позитивний. Так, ставили питання, мовляв, ти на терапії, приймаєш препарати. Називається ретровірусна терапія. В мене не має ВІЛ-позитивного статусу, я здоровий. Бо я навіть про себе вже такі чутки чув», – розповів Соломка.

Раніше телеведучий наголошував. що вже багато років має проблеми зі здоров'ям.Через це Соломка був визнаний непридатним до військової служби. В'ячеслав пройшов усі необхідні медичні комісії: надав довідки, зробив МРТ, енцефалограму та інші аналізи. Після медичного обстеження й прийняття результатів в перший рік повномасштабної війни у військкоматі йому сказали, що він не придатний до служби і виключений з військового обліку. Тоді Соломка підкреслив, що не давав жодних грошей чи хабарів для отримання цього рішення.

В липні Соломці виповнилось 37 років. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого. Працював у Молодому театрі, театрі «Сузір’я», театрі на Подолі. З 2012 року працює на телебаченні. Був, зокрема, ведучим ранкового шоу «Підйом» на Новому каналі.

