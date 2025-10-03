Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Зірка телебачення не приховує аспекти свого фізичного здоров'я
фото: Instagram/v_solomka

В'ячеслав Соломка спростував деякі чутки, які ширяться про його здоров'я

Телеведучий В'ячеслав Соломка розповів про свій ВІЛ-статус. Причиною стали численні чутки, які, за словами працівника муніципального телеканалу «Київ», він чує вже тривалий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Радіо Люкс».

Соломка став новим героєм проєкту «По хатах». Телеведучий провів екскурсію своєю квартирою на Оболоні (Київ). На кухні ведуча помітила медичні препарати та вітаміни. Вона поцікавилась у Вячеслава, як давно він приймає таблетки при своїй терапії. Соломка наголосив, що триває це з 2015-2016 років і несподівано для неї заговорив про ВІЛ-статус.

«Ні, я не ВІЛ-позитивний. Так, ставили питання, мовляв, ти на терапії, приймаєш препарати. Називається ретровірусна терапія. В мене не має ВІЛ-позитивного статусу, я здоровий. Бо я навіть про себе вже такі чутки чув», – розповів Соломка.

Раніше телеведучий наголошував. що вже багато років має проблеми зі здоров'ям.Через це Соломка був визнаний непридатним до військової служби. В'ячеслав пройшов усі необхідні медичні комісії: надав довідки, зробив МРТ, енцефалограму та інші аналізи. Після медичного обстеження й прийняття результатів в перший рік повномасштабної війни у військкоматі йому сказали, що він не придатний до служби і виключений з військового обліку. Тоді Соломка підкреслив, що не давав жодних грошей чи хабарів для отримання цього рішення.

В липні Соломці виповнилось 37 років. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого. Працював у Молодому театрі, театрі «Сузір’я», театрі на Подолі. З 2012 року працює на телебаченні. Був, зокрема, ведучим ранкового шоу «Підйом» на Новому каналі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Оксана Кучма🖤 (@ok_kuchma)

Раніше «Главком» писав, що вчені розкрили секрети довголіття найстаршої жінки світу.

Читайте також:

Теги: здоров'я ВІЛ/СНІД телеведучий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найвищий ризик зараження сифілісом спостерігається у великих містах, як Берлін, Гамбург, Кельн, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен
У Німеччині зафіксовано рекордну кількість випадків зараження сифілісом
27 вересня, 04:03
Серцеві проблеми стали великою проблемою людства
Стало відомо, від чого вмирає кожен третій мешканець планети
25 вересня, 13:08
Активність Сонця з 25 по 27 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 вересня: якою буде сонячна активність
25 вересня, 07:30
Кава має низку позитивих ефектів для людини
У кави виявлено новий корисний ефект
25 вересня, 04:24
Колеги називають Завадського «людиною величезного таланту» та «голосом, який знають мільйони»
Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги просять про допомогу
21 вересня, 09:18
Рішення адміністрації Трампа про скорочення фінансування призвело до збоїв у медичній допомозі в десятках країн
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
14 вересня, 23:57
28-річний артист поки не став розголошувати свій діагноз
«Діагноз мене не тішить». Співак Melovin опинився в лікарні під крапельницями (фото)
11 вересня, 12:29
Матча призводить до анемії
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
5 вересня, 11:53
Вчені назвали найбільш шкідливі види жиру для серцево-судинної системи
Названо несподіваний фактор старіння серця
3 вересня, 13:57

Шоу-біз

На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
На тлі чуток відомий телеведучий розповів, який в нього ВІЛ-статус
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Зірка Євробачення доєдналась до гуманітарного розмінування України
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Пивоваров зазіхнув на рекорд гурту «Океан Ельзи»
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
Данилко перервав тишу у свій день народження. Хто привітав творця Сердючки
Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua