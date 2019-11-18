Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером



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Звезда подиумов похвасталась новыми отношениями instagram.com/naomi/

В начале года Наоми Кэмпбелл встречалась с Лиамом Пейном

49-летняя Наоми Кэмпбелл призналась, что снова влюблена. Американская супермодель отметила, что личная жизнь у нее вновь забурлила.

Кэмпбелл заявила о романе. «Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце… мое сердце счастливо», – похвасталась Наоми.

Она отметила, что нашла «того самого» после того, как обрела уверенность в себе. «Есть одна вещь, чтобы понять ее, мне потребовалась некоторое время: вы должны сначала принять и полюбить себя, а не искать этой любви в ком-то другом. И тогда всё придет. Случится оно, настоящее», - цитирует слова модели The Guardian.

Таблоиды выяснили, что новым избранником топ-модели стал 61-летний Луи Камильери, египетский бизнесмен. Его состояние оценивается в более чем в 150 миллионов фунтов. Он разведен.

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