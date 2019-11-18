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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером

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    <p>Звезда подиумов похвасталась новыми отношениями</p> <p></p> <div></div> - Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером

    Звезда подиумов похвасталась новыми отношениями

    instagram.com/naomi/

    В начале года Наоми Кэмпбелл встречалась с Лиамом Пейном

    49-летняя Наоми Кэмпбелл призналась, что снова влюблена. Американская супермодель отметила, что личная жизнь у нее вновь забурлила.

    Кэмпбелл заявила о романе. «Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце… мое сердце счастливо», – похвасталась Наоми.

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    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    Наоми Кэмпбелл закрутила роман с разведенным миллионером
    instagram.com/naomi/

    Она отметила, что нашла «того самого» после того, как обрела уверенность в себе. «Есть одна вещь, чтобы понять ее, мне потребовалась некоторое время: вы должны сначала принять и полюбить себя, а не искать этой любви в ком-то другом. И тогда всё придет. Случится оно, настоящее», - цитирует слова модели The Guardian.

    Таблоиды выяснили, что новым избранником топ-модели стал 61-летний Луи Камильери, египетский бизнесмен. Его состояние оценивается в более чем в 150 миллионов фунтов. Он разведен.

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