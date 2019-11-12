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    Шоу-биз

    Нардеп Кива пришел в Раду в маске Джокера (фото)

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    <p>Илью Киву в маске Джокера фотографирует &laquo;слуга народа&raquo; Александр Скичко</p> <p>Фото: facebook.com/yan.dobronosov</p> - Нардеп Кива пришел в Раду в маске Джокера (фото)

    Илью Киву в маске Джокера фотографирует «слуга народа» Александр Скичко

    Фото: facebook.com/yan.dobronosov

    Илья Кива походил в маске Джокера по сессионном зале, потом снял ее и положил на трибуну Верховной Рады, когда там выступал новоиспеченный нардеп Сергей Рудык

    Депутат из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера - известного киноперсонажа из саги о Бэтмене.

    Джокером также называет себя пранкеры, который в последние публиковал свои переписки с нардепами от «Слуги народа».

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    Фото: facebook.com/yan.dobronosov

    Киву в маске сфотографировал парламентский фотокорреспондент и оператор Ян Доброносов и выложил фотографии в Facebook.

     «Цирк? А нет парламент», - подписал фотографию Доброносов.

    Затем Кива снял маску и положил ее на трибуну Верховной Рады, когда там выступал новоиспеченный нардеп Сергей Рудык, который только 12 ноября принял депутатский мандат.

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    Александр Скичко Илья Кива
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