Народна артистка Недєльська розказала про велике горе, яке спіткало її сім’ю

Старший син Тетяни Недєльської та Яна Табачника Петро – лудоман

Одному з нащадків народного депутата трьох скликань, музиканта Яна Табачника не дісталося спадку батька через хворобу. Йдеться про старшого сина експолітика Петра, у якого азартна залежність. Про це пише «Главком» у публікації «Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома».

«Мій старший син – лудоман. Він приніс у сім’ю багато горя і дурної слави. Ми з чоловіком лікували сина, дуже сподівалися, що все зміниться. На жаль, не впоралися. Дотепер Петро не позбавився цієї вади і продовжує грати в онлайн-казино», – розповіла дружина покійного Табачника, народна артистка, популярна співачка Тетяна Недєльська. Вона зауважила, що неодноразово зверталася до державного регулятора азартних ігор з проханням внести сина до спеціального реєстру осіб, яким обмежують гральну активність. Однак минало кілька днів і ситуація обнулялася, Петро знову продовжував грати.

Попри цю складну ситуацію Недєльська вірить у диво, що старший син вилікується від ігрової залежності.

Додамо, що у шлюбі Яна Табачника і Тетяни Недєльської народилося троє синів: Петро, Павло і Михайло. Двоє дітей Табачника Павло і Михайло поділили майно, яке належало покійному батькові.

Як повідомляв «Главком», українські зірки спровокували скандал через вшанування народного артиста Яна Табачника, якому 31 липня мало б виповнитися 80 років. Спочатку допис про ювілей свого померлого чоловіка опублікувала вдова Табачника – співачка Тетяна Недєльська. Відомі артисти почали висловлюватися під ним, чим і спровокували хвилю хейту.

Зокрема, народний артист України, співак Віктор Павлік опублікував у коментарях відео, де він та кілька людей прийшли вшанувати пам’ять Табачника на могилу в Тель-Авіві, граючи на трубі. Недєльська подякувала співакові. Проте це для інших користувачів соцмереж цей жест Павліка виявився тригером. Критики такого вшанування вважають, що Табачник був не просто популярним акордеоністом, він ще й був політиком, депутатом IV, V, VI й VII скликань Ради, який підтримував «регіоналів».

Український співак і композитор, заслужений артист України Юрко Юрченко заявив, що взагалі видалив Віктора Павліка з друзів у Facebook за вшанування Табачника. «Бути Народним Артистом України і водночас політичним бісексуалом в такі часи – неможливо і неприйнятно! Кожен має визначитись!», – написав Юрченко, звертаючись до Павліка.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.