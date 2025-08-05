Деякі українці мають право на базову соціальну допомогу: як її отримати

Подати заявку на допомогу можуть сім’ї, які на момент звернення вже отримують певний вид виплат

З 1 липня 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт – базова соціальна допомога для сімей з низьким доходом. В Пенсійному фонді розповіли, хто має право на отримання допомоги, повідомляє «Главком».

Хто має право на допомогу

Подати заявку можуть сім’ї, які на момент звернення вже отримують одну з таких виплат:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть їх утримувати або їх місце проживання невідоме.

У відомстві додали, що з 1 жовтня 2025 року до програми також зможуть долучитися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають встановленим критеріям.

Кого вважати членами сім'ї

У розрахунку допомоги враховуються такі особи:

чоловік і дружина;

діти до 18 років;

діти до 23 років, які навчаються очно (або за дуальною формою) і не мають власної сім’ї;

повнолітні діти з інвалідністю (І та ІІ група з дитинства або І група), які проживають з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка або дружини, які проживають разом із сім’єю;

жінка й чоловік, які живуть разом, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

особа, яка доглядає за людиною з інвалідністю І групи;

діти, які навчаються очно (або за дуальною формою) враховуються незалежно від місця проживання;

одинока особа також вважається членом сім’ї.

В Пенсійному фонді додали, що до складу сім'ї не відносяться особи, що перебувають на повному державному утриманні, у полоні, зникли безвісти або за кордоном. Також сюди відносяться ті, кого офіційно визнано зниклими безвісти або позбавленими волі внаслідок війни, якщо це підтверджено документами або рішенням суду.

Варто додати, що склад сім'ї визначається на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні запрацював експериментальний проєкт – базова соціальна допомога. В Пенсійному фонді розповіли, що це новий вид підтримки для сімей, які мають низькі доходи. Вона виплачується на всю сім’ю, а отримує її один із членів, який подає заяву.

Хто може отримати допомогу

Подати заявку на допомогу вже можуть ті сім’ї, які отримують одну з таких виплат:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Як додали у Пенсійному фонді, з 1 жовтня 2025 року до програми зможуть приєднатися інші сім’ї, які потребують підтримки та відповідають вимогам (низький дохід, складні життєві обставини тощо).

Як подати заяву

Подати документи можна двома способами:

онлайн – через портал «Дія»;

офлайн – у сервісному центрі Пенсійного фонду (неважливо, де ви зареєстровані)

Заяву має подавати один повнолітній член сім’ї. Саме він вважається уповноваженим представником.

Як призначається базова соціальна допомога

Алгоритм призначення:

уповноважений представник сім’ї заповнює заяву зі своїми та сімейними даними;

вказана інформація перевіряється;

система автоматично підраховує орієнтовний розмір виплати;

про результати повідомляється уповноважений член сім'ї;

в разі згоди він підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги.

Термін виплати допомоги

Виплата надається на 6 місяців, а якщо сім’я продовжує відповідати вимогам, виплата автоматично продовжується. Допомогу можна отримувати до кінця дії експериментального проєкту, який триватиме 2 роки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив «Дія.Картку» – цифровий банківський продукт, який стане єдиною точкою отримання всіх державних виплат. На неї можна отримувати допомогу по безробіттю, підтримку ВПО, військові облігації тощо.