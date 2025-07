«Добре, що ти вже далеко». Дружина спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей

Сьогодні Яну Табачнику могло б виповнитись 80 років

Народна артистка України, співачка, дружина нардепа Верховної Ради V, VI та VII скликань, музиканта та народного артиста України Яна Табачника – Тетяна Недєльська – опублікувала допис у день його народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Недєльської у Facebook.

«Ян.. Ян Петрович.. Чоловік , Батько, Артист… Сьогодні тобі 80… Сумуємо за тобою,памʼятаємо… Іноді думаю – може й добре, що ти вже далеко, там, де немає горя, ненависті і сліз», – йдеться в повідомленні.

Недєльська зазначила, що «велике, щире серце» Табачника навряд чи витримало б все, що сьогодні відбувається.

«Відчуваю твою підтримку… вдячна за все тобі, мій Ян», – додала вона.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за еврейськими традиціями.

Народився Ян Табачник 1945 року в Чернівцях. Уперше він взяв до рук акордеон у 10 років, а з 13 років працював у напівпрофесійних групах. У 16 років музикант увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році став можливим запис у платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з тих пір Табачник стабільно випускав сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»).

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» та AccoHoliday, через які пройшли багато талановитих музикантів.

Музикант разом з Недєльскою має трьох синів.

Ян Табачник із сім'єю фото з відкритих джерел

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

