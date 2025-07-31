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«Добре, що ти вже далеко». Дружина спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ян Табачник разом із дружиною Тетяною Недєльською
фото: УНІАН

Сьогодні Яну Табачнику могло б виповнитись 80 років

Народна артистка України, співачка, дружина нардепа Верховної Ради V, VI та VII скликань, музиканта та народного артиста України Яна Табачника – Тетяна Недєльська – опублікувала допис у день його народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Недєльської у Facebook.

«Ян.. Ян Петрович.. Чоловік , Батько, Артист… Сьогодні тобі 80… Сумуємо за тобою,памʼятаємо… Іноді думаю – може й добре, що ти вже далеко, там, де немає горя, ненависті і сліз», – йдеться в повідомленні.

Недєльська зазначила, що «велике, щире серце» Табачника навряд чи витримало б все, що сьогодні відбувається.

«Відчуваю твою підтримку… вдячна за все тобі, мій Ян», – додала вона.

«Добре, що ти вже далеко». Дружина спочилого Яна Табачника вшанувала його ювілей фото 1

Нагадаємо, що 11 вересня 2023-го Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за еврейськими традиціями.

Народився Ян Табачник 1945 року в Чернівцях. Уперше він взяв до рук акордеон у 10 років, а з 13 років працював у напівпрофесійних групах. У 16 років музикант увірвався на професійну сцену. Вперше майстерність акордеоніста Яна Табачника в Радянському Союзі було зустрінуто в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році став можливим запис у платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з тих пір Табачник стабільно випускав сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»).

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» та AccoHoliday, через які пройшли багато талановитих музикантів.

Музикант разом з Недєльскою має трьох синів.

Ян Табачник із сім'єю
Ян Табачник із сім'єю
фото з відкритих джерел

У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював у комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що дружина лідера Black Sabbath Оззі Осборна Шерон «виконала заповітне бажання чоловіка» за кілька тижнів до його смерті. 

19 липня минув рік, як вбили Ірину Фаріон. Колеги з Національного університету «Львівська політехніка» зібралися, аби вшанувати пам’ять відомої мовознавиці, викладачки й громадської діячки.

Теги: дружина Ян Табачник день народження

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