Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»

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Melovin

Украинский артист повеселил фанатов

Несмотря на то, что участник от Украины не смог попасть в десятку лучших по итогам голосования зрителей и жюри, он запомнился европейским меломанам не только своим огненным номером, но и забавной выходкой.

Во время паузы между выступлениями ведущая конкурса Филомена Каутела подсела к команде Melovin, чтобы пообщаться.

Когда певца спросили, имеет ли он энергетику вампира он заявил, что имеет.

«Думаю, что да», - не раздумывая признался исполнитель и продемонстрировал это, имитируя укус ведущей за плечо.

Напомним, что вчера в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». По итогам голосования профессионального жюри и зрителей первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

На втором месте оказалась киприотка Элени Фурейра - 436 балла. А третье место досталось романтику из Австрии Сезару Сэмпсону. Он набрал 342 балла.

Украинский исполнитель Melovin набрал 130 баллов и оказался на 17 месте.