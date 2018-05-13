Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
- Сьогодні, 09:56
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Украинский артист повеселил фанатов
Несмотря на то, что участник от Украины не смог попасть в десятку лучших по итогам голосования зрителей и жюри, он запомнился европейским меломанам не только своим огненным номером, но и забавной выходкой.
Во время паузы между выступлениями ведущая конкурса Филомена Каутела подсела к команде Melovin, чтобы пообщаться.
Когда певца спросили, имеет ли он энергетику вампира он заявил, что имеет.
«Думаю, что да», - не раздумывая признался исполнитель и продемонстрировал это, имитируя укус ведущей за плечо.
Напомним, что вчера в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». По итогам голосования профессионального жюри и зрителей первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.
На втором месте оказалась киприотка Элени Фурейра - 436 балла. А третье место досталось романтику из Австрии Сезару Сэмпсону. Он набрал 342 балла.
Украинский исполнитель Melovin набрал 130 баллов и оказался на 17 месте.