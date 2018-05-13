  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»

    • Сьогодні, 09:56
    • Розсилка
    Melovin
    Melovin

    Украинский артист повеселил фанатов

    Несмотря на то, что участник от Украины не смог попасть в десятку лучших по итогам голосования зрителей и жюри, он запомнился европейским меломанам не только своим огненным номером, но и забавной выходкой.

    Во время паузы между выступлениями ведущая конкурса Филомена Каутела подсела к команде Melovin, чтобы пообщаться.

    Когда певца спросили, имеет ли он энергетику вампира он заявил, что имеет.

    «Думаю, что да», - не раздумывая признался исполнитель и продемонстрировал это, имитируя укус ведущей за плечо. 

    b4f5e2d499370b95bd296face3f99181.

    Напомним, что вчера в Лиссабоне состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». По итогам голосования профессионального жюри и зрителей первое место заняла представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
    Настоящий вампир: Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»

    На втором месте оказалась киприотка Элени Фурейра - 436 балла. А третье место досталось романтику из Австрии Сезару Сэмпсону. Он набрал 342 балла.

    Украинский исполнитель Melovin набрал 130 баллов и оказался на 17 месте.

    Читайте також
    Евровидение 2018 Melovin
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ