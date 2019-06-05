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    Шоу-биз

    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа

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    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    32-летняя Настя Каменских недавно стала замужней дамой, однако это не помешало ей продолжить публиковать откровенные снимки. Сегодня певица показала смелое фото в душе.

    Звезда позировала стоя под брызгами воды. Из одежды на Насте были только белые трусы с завешенной талией. Обнаженную грудь она прикрыла ладонью. Певица томно смотрит в камеру и поправляет волосы другой рукой. «Быть вместе в своем собственном мире», – подписала кадр Каменских.

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    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа
    Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа

    Пикантное фото звезды вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. Одни принялись упрекать Настю в излишней откровенности, другие же восхищаются ее красотой.

    Певица также похвасталась свои новым достижением – она украсила обложку журнала El Especialito. На фото звезда предстала в серебристом платье с декольте. «Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке», – написала в Instagram Каменских.

     

    Настя Каменских певица
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