Настя Каменских подразнила поклонников фото топлес из душа



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Звезда порадовала поклонников новыми фото

32-летняя Настя Каменских недавно стала замужней дамой, однако это не помешало ей продолжить публиковать откровенные снимки. Сегодня певица показала смелое фото в душе.

Звезда позировала стоя под брызгами воды. Из одежды на Насте были только белые трусы с завешенной талией. Обнаженную грудь она прикрыла ладонью. Певица томно смотрит в камеру и поправляет волосы другой рукой. «Быть вместе в своем собственном мире», – подписала кадр Каменских.

Пикантное фото звезды вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. Одни принялись упрекать Настю в излишней откровенности, другие же восхищаются ее красотой.

Певица также похвасталась свои новым достижением – она украсила обложку журнала El Especialito. На фото звезда предстала в серебристом платье с декольте. «Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ. Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке», – написала в Instagram Каменских.