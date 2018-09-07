Экс-солистка группы Real O развелась со вторым мужем



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Алина Астровская

Певица и телеведущая призналась, что ее сердце свободно

Экс-солистка группы Real O и ведущая популярного шоу «Орел и решка. Морской сезон» Алина Астровская развелась со своим вторым супругом, бизнесменом Игорем. Об этом стало известно во время встречи девушки с поклонниками проекта.

Алина вскользь упомянула о том, что ее сердце сейчас свободно, не вдаваясь в подробности развода.

«Пока что я путешествую. Сейчас я могу уделять максимально много времени только проекту «Орел и решка», его операторам, режиссеру и всем другим мужчинам нашего коллектива. Замуж я не собираюсь, но эта позиция открыта в моем сердце», - рассказала Астровская.

Стоит отметить, что для 29-летней Астровской это уже второй развод. Напомним, что в 18 лет она вышла замуж за футболиста Евгения Бредуна, с которым прожила вместе шесть лет, но супруг закрутил роман на стороне и семья была разрушена.

А в 2016 году Астровская вышла замуж за бизнесмена Игоря. Пара расписалась и обвенчалась, но торжество так и не устроила из-за нехватки времени. Но, судя по всему, отношения подошли к логическому концу.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине