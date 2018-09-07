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    Шоу-биз

    Экс-солистка группы Real O развелась со вторым мужем

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    Алина Астровская - Экс-солистка группы Real O развелась со вторым мужем
    Алина Астровская

    Певица и телеведущая призналась, что ее сердце свободно

    Экс-солистка группы Real O и ведущая популярного шоу «Орел и решка. Морской сезон» Алина Астровская развелась со своим вторым супругом, бизнесменом Игорем. Об этом стало известно во время встречи девушки с поклонниками проекта. 

    Алина вскользь упомянула о том, что ее сердце сейчас свободно, не вдаваясь в подробности развода.

    «Пока что я путешествую. Сейчас я могу уделять максимально много времени только проекту  «Орел и решка», его операторам, режиссеру и всем другим мужчинам нашего коллектива. Замуж я не собираюсь, но эта позиция открыта в моем сердце», - рассказала Астровская. 

    Стоит отметить, что для 29-летней Астровской это уже второй развод.  Напомним, что в 18 лет она вышла замуж за футболиста Евгения Бредуна, с которым прожила вместе шесть лет, но супруг закрутил роман на стороне и семья была разрушена.

    А в 2016 году Астровская вышла замуж за бизнесмена Игоря. Пара расписалась и обвенчалась, но торжество так и не устроила из-за нехватки времени. Но, судя по всему, отношения подошли к логическому концу.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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