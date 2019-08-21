Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Супруга Потапа поделилась яркими моментами пляжного отдыха

32-летняя Настя Каменских наслаждается теплом последнего месяца лета. Звезда показала горячие снимки, сделанные у бассейна. Знаменитая брюнетка продемонстрировала свою женственную фигуру в откровенном черном бикини.

Внимание многих поклонников привлекла нижняя часть сексуального купальника. Настя выбрала модель со стрингами, которые подчеркнули ее выдающиеся ягодицы.

«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением соцсетей появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего!» — подписала фото Настя.

Читайте также: Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике