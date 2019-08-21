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    Шоу-биз

    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини

    • Розсилка
    <p>&nbsp;Настя Каменских</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/kamenskux/</p> - Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини

     Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Супруга Потапа поделилась яркими моментами пляжного отдыха

    32-летняя Настя Каменских наслаждается теплом последнего месяца лета. Звезда показала горячие снимки, сделанные у бассейна. Знаменитая брюнетка продемонстрировала свою женственную фигуру в откровенном черном бикини.

    Внимание многих поклонников привлекла нижняя часть сексуального купальника. Настя выбрала модель со стрингами, которые подчеркнули ее выдающиеся ягодицы.

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    на весь екран згорнути
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
    Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини

    «Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением соцсетей появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего!» — подписала фото Настя.

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    Настя Каменских модель
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