Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux/
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32-летняя Настя Каменских наслаждается теплом последнего месяца лета. Звезда показала горячие снимки, сделанные у бассейна. Знаменитая брюнетка продемонстрировала свою женственную фигуру в откровенном черном бикини.
Внимание многих поклонников привлекла нижняя часть сексуального купальника. Настя выбрала модель со стрингами, которые подчеркнули ее выдающиеся ягодицы.
«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением соцсетей появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего!» — подписала фото Настя.