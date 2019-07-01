Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»



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Настя Каменских

Певица рассказала, что супруг превратил ее выходной в волшебный день

Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что сейчас все свое время посвящает музыке и выступлениям. На отдых нет и свободной минуты. Однако недавно Каменских все же удалось устроить себе выходной. По признанию исполнительницы, Потап сумел превратить его в сказочный день.

«Ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной, и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день», – поделилась певица.

Напомним, сразу после свадьбы недоброжелатели стали искать «истинную» причину союза Каменских и Потапа. Самой популярной версией стала беременность Анастасии. Но она эти слухи опровергла.