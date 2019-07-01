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    Шоу-биз

    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»

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    Настя Каменских&nbsp; - Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских 

    Певица рассказала, что супруг превратил ее выходной в волшебный день

    Украинская певица Настя Каменских рассказала поклонникам, что сейчас все свое время посвящает музыке и выступлениям. На отдых нет и свободной минуты. Однако недавно Каменских все же удалось устроить себе выходной. По признанию исполнительницы, Потап сумел превратить его в сказочный день.

    «Ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной, и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день», – поделилась певица.

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    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»
    Настя Каменских рассказала, как ее вылечил «доктор АйПотап»

    Напомним, сразу после свадьбы недоброжелатели стали искать «истинную» причину союза Каменских и Потапа. Самой популярной версией стала беременность Анастасии. Но она эти слухи опровергла.

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    Настя Каменских певица Потап отдых
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