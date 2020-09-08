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    Шоу-биз

    Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов

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    <p>Старшая дочь Милы Йовович - 12-летняя Эвер Габо показала дерзкое перевоплощение</p> <div></div> - Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов

    Старшая дочь Милы Йовович - 12-летняя Эвер Габо показала дерзкое перевоплощение

    Девушка примерила смелое сочетание стиля французских королей и современного денима

    Эвер – старшая дочь актрисы от режиссера  Пола Андерсона. Супруги также воспитывают пятилетнюю Дэшиел и пятимесячную Ошин. Старшая дочь актрисы унаследовала мамину внешность и пошла по ее стопам.

    Подростка часто приглашают на модные съемки. Девочка показала одну из своих работ для известного бренда. Она предстала в ярком эклектичном образе.

    Габо облачилась в пышное платье с кринолинами цвета фуксии. Яркий наряд она сочетала с джинсовыми бриджами и ботильонами на высоком каблуке в тон с платью. Образ завершила сумочка в виде многоярусного торта.

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    Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов
    Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов
    Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов
    Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов

    Макияж и прическу сделала сама Мила. Она уложила дочери челку и сделала небрежные локоны. Звездная мама накрасила губы дочери яркой помадой.

    Фанаты пришли в бурный восторг от смелого эксперимента дочери Йовович. «Не могу понять, сколько ей лет», «Фантастика! Настоящая Мария-Антуанетта», «Безумно красиво», «Выглядит как мама», «Эвер - клон мамы», «Как Королевское Высочество», «Очаровательная Золушка», -

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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    знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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