Точная копия мамы: дочь Милы Йовович в ярком наряде восхитила фанатов



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Старшая дочь Милы Йовович - 12-летняя Эвер Габо показала дерзкое перевоплощение

Девушка примерила смелое сочетание стиля французских королей и современного денима

Эвер – старшая дочь актрисы от режиссера Пола Андерсона. Супруги также воспитывают пятилетнюю Дэшиел и пятимесячную Ошин. Старшая дочь актрисы унаследовала мамину внешность и пошла по ее стопам.

Подростка часто приглашают на модные съемки. Девочка показала одну из своих работ для известного бренда. Она предстала в ярком эклектичном образе.

Габо облачилась в пышное платье с кринолинами цвета фуксии. Яркий наряд она сочетала с джинсовыми бриджами и ботильонами на высоком каблуке в тон с платью. Образ завершила сумочка в виде многоярусного торта.

Макияж и прическу сделала сама Мила. Она уложила дочери челку и сделала небрежные локоны. Звездная мама накрасила губы дочери яркой помадой.

Фанаты пришли в бурный восторг от смелого эксперимента дочери Йовович. «Не могу понять, сколько ей лет», «Фантастика! Настоящая Мария-Антуанетта», «Безумно красиво», «Выглядит как мама», «Эвер - клон мамы», «Как Королевское Высочество», «Очаровательная Золушка», -

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