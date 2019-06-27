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    Шоу-биз

    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

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    Потап и Настя Каменских - Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Потап и Настя Каменских

    Новый снимок певицы вызвал определенные подозрения у ее поклонников

    На днях Настя Каменских и Потап вернулись с медового месяца, который молодожены провели в Турции, а затем отправились на гастроли.

    На снимках с пляжа певица выглядела стройной, но недавнее фото знаменитости вновь вызвало много вопросов у ее поклонников.В кадре Настя позировала в облегающем бежевом платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Руки артистка держала на талии, будто пытаясь спрятать живот.

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    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности
    Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

    Вскоре появились слухи, что девушка ждет ребенка. Поклонники начали активно обсуждать изменения ее фигуры. «И почему я все время думаю, что Настя беременна?», «Походу уже беременная!», «Настя беременная – это точно», «Беременная что ли, красивая безумно», – прокомментировали пост подписчики.

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    знаменитости Настя Каменских певица Потап
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