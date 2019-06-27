Настя Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности



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Потап и Настя Каменских

Новый снимок певицы вызвал определенные подозрения у ее поклонников

На днях Настя Каменских и Потап вернулись с медового месяца, который молодожены провели в Турции, а затем отправились на гастроли.

На снимках с пляжа певица выглядела стройной, но недавнее фото знаменитости вновь вызвало много вопросов у ее поклонников.В кадре Настя позировала в облегающем бежевом платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Руки артистка держала на талии, будто пытаясь спрятать живот.

Вскоре появились слухи, что девушка ждет ребенка. Поклонники начали активно обсуждать изменения ее фигуры. «И почему я все время думаю, что Настя беременна?», «Походу уже беременная!», «Настя беременная – это точно», «Беременная что ли, красивая безумно», – прокомментировали пост подписчики.

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