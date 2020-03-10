С шампанским в ванне: Ирина Федишин показала, как расслабляется (фото)



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Всегда хотела иметь такое фото, - призналась Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Звезда порадовала фанатов откровенным фото

Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками пикантными снимками. В своем Инстаграме звезда опубликовала несколько снимков, на которых позировала в огромной пенной ванне с бокалом вина.

«Всегда хотела иметь такое фото. Сегодня можно расслабиться», - подписала снимки певица.

Поклонники звезды были в восторге от ее фото, некоторые даже отметил, что надо было сфотографироваться без пены.

«Прекрасный фото! С праздником», «Никакой интриги в таком фото, вот если бы без пены, в хрустальной воде», «И мне захотелось такое фото», - писали под снимками подписчики Ирины

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