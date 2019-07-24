Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники назвали певицу богиней и засыпали комплиментами

32-летняя Настя Каменских не перестает удивлять поклонников новыми яркими образами. Сегодня певица предстала в эффектном серебристом наряде и экстравагантном колье.

Звезда приняла участие в съемках украинского шоу талантов «Х-фактор». Настя появилась в студии проекта в ослепительном костюме: серебристых брюках и жакете с поясом, надетом поверх черного кроп-топа.

Наряд дополнили изящные босоножки и оригинальное колье. Эффектный макияж глаз и «мокрая» укладка придали образу загадочной сексуальности.

В сияющем костюме Настя чувствовала себя главной звездой шоу. Артистка много позировала для фото, которыми потом поделилась в Instagram.

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