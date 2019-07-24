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    Шоу-биз

    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу

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    <p>Настя Каменских</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/kamenskux</p> - Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу

    Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux

    Поклонники назвали певицу богиней и засыпали комплиментами

    32-летняя Настя Каменских не перестает удивлять поклонников новыми яркими образами. Сегодня певица предстала в эффектном серебристом наряде и экстравагантном колье.

    Звезда приняла участие в съемках украинского шоу талантов «Х-фактор». Настя появилась в студии проекта в ослепительном костюме: серебристых брюках и жакете с поясом, надетом поверх черного кроп-топа.

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    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Настя Каменских в серебристом наряде произвела фурор на съемках телешоу
    Фото: instagram.com/kamenskux

    Наряд дополнили изящные босоножки и оригинальное колье. Эффектный макияж глаз и «мокрая» укладка придали образу загадочной сексуальности.

    В сияющем костюме Настя чувствовала себя главной звездой шоу. Артистка много позировала для фото, которыми потом поделилась в Instagram.

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    Настя Каменских певица Потап
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