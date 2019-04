Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Beatles instagram.com/thebeatles

Ролик длительностью 11 секунд был сделан на Top of the Pops.

В Мексике была обнаружена единственная сохранившаяся запись живого выступления The Beatles на телешоу канала «Би-би-си» Top of the Pops, которое вышло в 1966 году. Видео было снято зрителем на 8-мм камеру. Оно длится всего 11 секунд и идет без звука.

Оригинальные записи не сохранились. Короткий фрагмент был снят жителем Ливерпуля, а со временем пленка оказалась в руках коллекционера в Мексике.

Ценитель Beatles позвонил в Бермингем в организацию Kaleidoscope, которая специализируется на размещении ранее пропавших пленок. «Я думаю, что если вы фанат «битлов», то это настоящая чаша Грааля», – рассказал сотрудник Kaleidoscope Крис Перри.

«Люди думали, что запись исчезла навсегда, потому что видеопленку не сохранили в 1966 году. Найти ее спустя все эти годы просто невероятно», – добавил он.

В 2000 году пресс-секретарь «Би-би-си» выступила с заявлением. «Мы не знаем, пропала ли эта историческая запись шоу Top of the Pops навсегда. К сожалению, было время, когда программы «би-би-си» не всегда архивировались так же тщательно, как сегодня и, к несчастью, некоторые передачи потеряны навсегда», – рассказала она.

Читайте также: Как выглядел Instagram Меган Маркл до появления принца Гарри