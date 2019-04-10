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    Шоу-биз

    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года

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    <p>The Beatles</p> <p>instagram.com/thebeatles</p> - Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года

    The Beatles

    instagram.com/thebeatles

    Ролик длительностью 11 секунд был сделан на Top of the Pops.

    В Мексике была обнаружена единственная сохранившаяся запись живого выступления The Beatles на телешоу канала «Би-би-си» Top of the Pops, которое вышло в 1966 году. Видео было снято зрителем на 8-мм камеру. Оно длится всего 11 секунд и идет без звука.

    Оригинальные записи не сохранились. Короткий фрагмент был снят жителем Ливерпуля, а со временем пленка оказалась в руках коллекционера в Мексике.

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    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    Найдена запись живого выступления The Beatles 1966 года
    instagram.com/thebeatles

    Ценитель Beatles позвонил в Бермингем в организацию Kaleidoscope, которая специализируется на размещении ранее пропавших пленок. «Я думаю, что если вы фанат «битлов», то это настоящая чаша Грааля», – рассказал сотрудник Kaleidoscope Крис Перри.

     «Люди думали, что запись исчезла навсегда, потому что видеопленку не сохранили в 1966 году. Найти ее спустя все эти годы просто невероятно», – добавил он.

    В 2000 году пресс-секретарь «Би-би-си» выступила с заявлением. «Мы не знаем, пропала ли эта историческая запись шоу Top of the Pops навсегда. К сожалению, было время, когда программы «би-би-си» не всегда архивировались так же тщательно, как сегодня и, к несчастью, некоторые передачи потеряны навсегда», – рассказала она.

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