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    Шоу-биз

    Названа актриса десятилетия (фото)

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    Мнение публики по поводу нового звания Кристен разделилось - Названа актриса десятилетия (фото)
    Мнение публики по поводу нового звания Кристен разделилось

    Некоторые припомнили неубедительную игру актрисы в фильме «Сумерки»

    Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Ею стала 29-летняя Кристен Стюарт. В список лучших фильмов звезды за десять лет вошли такие ленты как «Персональный покупатель», «Зильс-Мария» (за нее она получила премию «Сезар»), «Ранэвэйс» и «Ангелы Чарли».

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    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)
    Названа актриса десятилетия (фото)

    Мнение публики по поводу нового звания Кристен разделилось. Некоторые припомнили неубедительную игру актрисы в фильме «Сумерки». Тем не менее, почетную награду Стюарт получит — и случится это 9 января.

    Недавно Кристен вспоминала о временах, когда еще снималась в культовой саге. Тогда она встречалась с Роберотом Паттисоном, который сыграл ее экранного возлюбленного. Актриса даже призналась, что готова была выйти замуж за актера.

     

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