Названа актриса десятилетия (фото)



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Мнение публики по поводу нового звания Кристен разделилось

Некоторые припомнили неубедительную игру актрисы в фильме «Сумерки»

Голливудская ассоциация кинокритиков объявила имя главной актрисы десятилетия. Ею стала 29-летняя Кристен Стюарт. В список лучших фильмов звезды за десять лет вошли такие ленты как «Персональный покупатель», «Зильс-Мария» (за нее она получила премию «Сезар»), «Ранэвэйс» и «Ангелы Чарли».

Мнение публики по поводу нового звания Кристен разделилось. Некоторые припомнили неубедительную игру актрисы в фильме «Сумерки». Тем не менее, почетную награду Стюарт получит — и случится это 9 января.

Недавно Кристен вспоминала о временах, когда еще снималась в культовой саге. Тогда она встречалась с Роберотом Паттисоном, который сыграл ее экранного возлюбленного. Актриса даже призналась, что готова была выйти замуж за актера.