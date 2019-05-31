Названо имя актера, который сыграет нового Бэтмена



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Роберт Паттинсон

Герой комиксов получит новое лицо на больших экранах

По данным издания Variety, кинокомпания Warner Bros. утвердила актера на роль Бэтмена. Охранять жителей Готэма от преступности в костюме летучей мыши будет Роберт Паттинсон: он обошел своего конкурента Николаса Холта, кандидатура которого также рассматривалась.

Режиссером проекта станет Мэтт Ривз, ранее работавший над «Планетой обезьян». Ожидается, что новый «Бэтмен» выйдет в прокат 25 июня 2021 года и расскажет историю становления Брюса Уэйна.

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