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Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Підприємець з Фастівщини привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів на облаштуванні укритів
Підприємець підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час улаштування укриття в закладі дошкільної освіти
фото з відкритих джерел

Під час робіт підприємець вніс до документів неправдиві дані, завищивши обсяги виконаних робіт

Підприємець з Фастівщини підозрюється у привласненні бюджетних коштів у розмірі понад 300 тис. грн під час облаштування укриття в закладі дошкільної освіти. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами Глевахівської селищної ради Київської області, а також у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прокуратури, розслідування встановило, що у жовтні 2022 року відділ освіти Глевахівської селищної ради уклав угоду з підприємцем на проведення ремонту підвального приміщення (створення укриття) в закладі дошкільної освіти.

Водночас правоохоронці Київщини зазначили, що під час робіт підприємець вніс до документів неправдиві дані, завищивши обсяги виконаних робіт і зазначивши невиконані роботи. Внаслідок його дій територіальній громаді було завдано збитків на суму понад 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

Наразі прокуратура вживає заходів для оцінки дій інших осіб, які були залучені до виконання зазначених ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці поліцейські затримали злочинну групу, які вимагали $12 500  неіснуючого боргу, погрожуючи розправою. Підозрюваним загрожує до 12 років вʼязниці. 

Нагадаємо, на Фастівщині після підпалу сухостою згоріли ангари та вантажівки. Вогонь перейшов на промислові ангари та знищив три вантажних автомобілі. Площа пожежі сягнула 9 га. На місці працювали 38 рятувальників.

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Теги: гроші прокуратура Київщина хабар

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