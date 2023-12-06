Time назвав людину року: на щастя, це не Путін

Як зазначає Time, досягнення Свіфт настільки численні, що «перелічувати їх видається майже недоречним»

Тейлор Свіфт обігнала Путіна, Сі Цзіньпіна та навіть король Великої Британії Чарльза III

Американський журнал Time назвав «Людиною року» 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт, володарку 11 нагород Греммі. Минулого року редакція видання обрала головною персоною 2022-го – президента України Володимира Зеленського та «український дух». Про це повідомляє Time.

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За версією журналу, американська поп-виконавиця обійшла решту претендентів на звання людини 2023 року, серед яких:

російський диктатор Володимир Путін,

китайський президент Сі Цзіньпін,

король Великої Британії Чарльз III,

генеральний директор OpenAI Сем Альтман,

прокурори екс-президента США Дональда Трампа,

лялька Барбі з однойменного фільму та інших.

Тейлор Свіфт обійшла решту претендентів на звання людини 2023 року фото: Time

Як вказується на сторінках Time, досягнення Свіфт як артистки – у культурному, критичному та комерційному плані – настільки численні, що «перелічувати їх видається майже недоречним».

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Американський журнал Time назвав «Людиною року» 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт фото: Time

«Як поп-зірка, вона знаходиться в рідкісній компанії поряд з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Будучи бізнес-леді, вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 млрд», – йдеться у статті.

Українці в соцмережах вже встигли відреагувати на перемогу Свіфт.

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Як повідомлялося, американський журнал Time включив президента Росії Володимира Путіна до шорт-листа претендентів на звання людини року. Також до цього списку потрапили лідер КНР Сі Цзіньпін, британський король Карл III та співачка Тейлор Свіфт.

До слова, Володимира Зеленського було обрано людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times. Зазначається, що президент України став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».

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Диктатор Путін вже з'являвся у шорт-листі «Людина року» журналу Time у 2018 році. Тоді до списку увійшов Дональд Трамп. До цього обидва вже отримували звання: Путін був людиною року Time у 2007 році, Трамп – після перемоги на виборах у 2016 році.