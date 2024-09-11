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Популярна американська співачка підтримала Камалу Гарріс на пост президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Популярна американська співачка підтримала Камалу Гарріс на пост президента
Співачка розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою ШІ фотографії, опубліковані Трампом
фото: Instagram / taylorswift

Американські ЗМІ не один місяць обговорювали «фактор Свіфт» на президентських виборах

Співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США після дебатів. Про це вона повідомила в Instagram.

«Я віддам свій голос за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року», – написала Свіфт.

Співачка розповіла, що на її рішення виступити публічно вплинули створені за допомогою ШІ фотографії, опубліковані Дональдом Трампом. На них Свіфт нібито підтримує кандидатуру республіканця.

«Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже відверта з приводу моїх реальних планів на цих виборах. Найпростіший спосіб боротьби з дезінформацією – правда», – написала співачка.

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Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

Американські ЗМІ не один місяць обговорювали «фактор Свіфт» на президентських виборах. Співачка є однією з найпопулярніших медійних персон у США і має багатомільйонну армію прихильників. Ймовірно, її думка може стати важливим фактором при голосуванні та вплинути на результати виборів.

Нагадаємо, Турне Тейлор Свіфт Eras принесло економіці Британії мільярд фунтів прибутку.

До слова, світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour офіційно став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив один мільярд доларів. Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Тур розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу. Станом на сьогодні він заробив $1,04 млрд.

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Теги: Камала Гарріс книги вибори у США Місяць співачка

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