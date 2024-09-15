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Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України
Салліван запевнив, що США доставляють снаряди 155 мм калібру на передову так швидко, як тільки можливо
фото: Офіс президента України

У квітні цього року США були стурбовані тим, що може статися крах лінії фронту

Вашингтон працює над суттєвим пакетом допомоги для України, який планують оголосити до кінця поточного місяця. Про це повідомив радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, передає «Інтерфакс».

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», – наголосив посадовець.

За його словами, у квітні цього року, перед тим, як було ухвалено додатковий пакет фінансування України з боку США, існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту. Проте в наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

Салліван зазначив, що для доставки озброєння в Україну розв'язуються важкі логістичні й оперативні питання. Він підкреслив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можливо.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам у найближчі 12 місяців. «Я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України», – розповів радник президента США.

Нагадаємо, що 13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році, через окупацію Криму Російською Федерацією, YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

До відома, Сполучені Штати Америки 6 вересня оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Ідеться про снаряди калібру 155 мм.

До слова, адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з проханням продовжити президентські повноваження (PDA). Це дозволило б продовжити постачання військової допомоги Україні після закінчення фінансового року у вересні.

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Теги: США війна Україна озброєння

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