Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії

Завод Scranton Army Ammunition Plant є важливим елементом оборонного співробітництва між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідає завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія. На цьому заводі виробляються артилерійські снаряди калібру 155 мм, які постачаються для потреб української армії в боротьбі проти російських загарбників. Про це повідомляє Associated Press.

Зеленського на заводі супроводжуватимуть високопосадовці Міністерства оборони США, зокрема, помічник міністра оборони з питань закупівель Даг Буш, заступник міністра оборони з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор Пенсильванії Бен Шапіро. Очікується, що президент зустрінеться з працівниками заводу та подякує їм за їхню важливу роботу, яка сприяє обороні України.

Снаряди калібру 155 мм є важливою складовою в арсеналі української артилерії. Вони використовуються у гаубицях, що здатні вражати цілі на відстані від 24 до 32 кілометрів. Це зброя далекобійної дії, яка відіграє ключову роль у протистоянні російським військам на полі бою.

США залишаються найбільшим донором України, надаючи понад 56 мільярдів доларів допомоги з понад 106 мільярдів, зібраних НАТО та країнами-партнерами. Значна частина цієї допомоги спрямована на зміцнення обороноздатності України, зокрема постачання сучасної зброї та боєприпасів.\

Нагадаємо, Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї.