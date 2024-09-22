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Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії
фото з відкритих джерел

Завод Scranton Army Ammunition Plant є важливим елементом оборонного співробітництва між Україною та США

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідає завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія. На цьому заводі виробляються артилерійські снаряди калібру 155 мм, які постачаються для потреб української армії в боротьбі проти російських загарбників. Про це повідомляє Associated Press.

Зеленського на заводі супроводжуватимуть високопосадовці Міністерства оборони США, зокрема, помічник міністра оборони з питань закупівель Даг Буш, заступник міністра оборони з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, а також губернатор Пенсильванії Бен Шапіро. Очікується, що президент зустрінеться з працівниками заводу та подякує їм за їхню важливу роботу, яка сприяє обороні України.

Снаряди калібру 155 мм є важливою складовою в арсеналі української артилерії. Вони використовуються у гаубицях, що здатні вражати цілі на відстані від 24 до 32 кілометрів. Це зброя далекобійної дії, яка відіграє ключову роль у протистоянні російським військам на полі бою.

США залишаються найбільшим донором України, надаючи понад 56 мільярдів доларів допомоги з понад 106 мільярдів, зібраних НАТО та країнами-партнерами. Значна частина цієї допомоги спрямована на зміцнення обороноздатності України, зокрема постачання сучасної зброї та боєприпасів.\

Нагадаємо, Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї.

Теги: США зброя завод Володимир Зеленський президент

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